金塊MPJ想專心打季後賽好難！20歲親弟涉酒駕 7手足有3人闖大禍
金塊MPJ想專心打季後賽好難！根據美國媒體報導，堪稱本季丹佛金塊三當家的「MPJ」Michael Porter Jr.傳出又有親弟弟闖禍。20歲的Jevon Porter在今（2）日因為涉嫌酒駕，所以遭到逮捕，而這也是繼涉賭的NBA球員Jontay Porter和因酒駕撞死人遭判刑的Coban Porter後，再有MPJ的手足傳出負面事件。
記者林之越/綜合報導
Jevon Porter目前效力於羅耀拉瑪麗蒙特大學，是NCAA Ｄ1級別的學校，且他上賽季場均可以拿下16.2分、5.9籃板。根據《ESPN》報導指出，Jevon Porter在今（2）日因為超速而被警方攔下，結果檢查後發現涉嫌酒駕，目前已被傳喚釋放。
MPJ的手足們近日頻頻闖禍，先是同樣在NBA打拼，效力於多倫多暴龍的Jontay Porter，因為涉嫌在比賽中下注，並提供博弈業者相關機密資訊，所以遭到聯盟處以終身禁賽。幾天過後，另一位親弟Coban Porter因酒駕闖紅燈撞上一輛汽車，導致駕駛身亡，並且乘客也受到重傷，因而被判處6年徒刑。
當時MPJ受訪提到此事時還表示，自己很感謝球隊近期的支持，確實很希望從這些糟糕的事情中抽離，因為我在金塊還有15、16個兄弟，所以我必須為了他們做好自己份內的事。
而MPJ確實也在季後賽展現堅定的決心，首輪面對洛杉磯湖人的比賽表現亮眼，系列賽場均砍下22.8分、8.4籃板，相比去年季後賽的數據有明顯提升，但沒想到，如今7個手足中，再有第3個弟弟闖下大禍。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁