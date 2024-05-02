7.5萬春節慰勞金最快明年入袋！陳建仁：慰勉村里長辛勞
行政院會今（2）日通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，鑒於村里長全年在第一線執行各級政府交辦任務，職責多元且繁重，增訂發給每年春節慰勞金7.5萬元，最快將在明年開始發放。院長陳健仁表示，考量各行各業多有發給年終獎金，慰勞村里長一年來的工作勞動付出，慰勉其辛勞。
記者陳威叡／台北報導
對於行政院會通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，地方民代部分調整「議員助理補助費總額」及聘用人數、補助支應助理加班費等費用與調整「為民服務費」；村里長部分加發春節慰勞金；原住民區域方面，原住民議員「為民服務費」每月外加10%、原住民族地區「村里長事務補助費」每月外加10%。
陳建仁表示，考量該條例自2000年公布施行至今，民生物價已經累積了一定程度的漲幅，而基本工資也已經有了因應調幅，為健全議員聘用助理制度，並且加強保障助理勞動權益，同時顧及地方民意代表為民服務需要，本次修法調高議員助理補助費，及地方民意代表為民服務費，並增訂議會應就助理相關補助費用支應情形，建立內部控制制度，期盼從制度面，減少詐領費用的機會。
另外由於村里長全年在第一線執行各級政府交辦任務，為民服務，考量各行各業多有發給年終獎金，慰勞一年來的工作勞動付出，本次修法也增訂村里長支給春節慰勞金，慰勉其辛勞。而考量原住民議員及原住民地區村里長多數面臨服務轄區範圍廣闊、交通不便等問題，本次酌增原住民議員為民服務費及原住民地區村里長事務補助費。
陳建仁表示，本案送請立法院審議後，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。