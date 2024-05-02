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《淚之女王》找到英淑了！ 朴成焄藏樹叢拍照　畫面曝光劇迷笑瘋

▲《淚之女王》朴成焄躲樹叢裡拍照，網友一看笑說是「英淑」本人。（圖／朴成焄IG）
▲《淚之女王》朴成焄躲樹叢裡拍照，網友一看笑說是「英淑」本人。（圖／朴成焄IG）

記者薛羽彤／綜合報導

韓劇《淚之女王》擁有超高人氣，上周末播出精彩完結篇，衝出24.85%的收視率，創下韓國電視台新高。包含演員、劇情都引發熱烈討論，劇中在洪海仁（金智媛飾）公司頂樓花園，她欺騙白賢祐（金秀賢飾）這裡有一隻浣熊叫「英淑」。近日朴成焄PO出多張與樹叢合影的帥照，網友看到後笑說：「為什麼要在草裡面拍照？他是英淑嗎？」

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▲《淚之女王》由金秀賢（）、金智媛主演，除了演員陣容華麗之外，連OST陣容也很堅強，包含BSS、Heize、Crush等人。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》由金秀賢（右）、金智媛主演。（圖／Netflix提供）
朴成焄在劇中飾演尹殷盛，隨著劇的熱播，他的知名度也跟著上升。近日，他登上劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，在IG上釋出多張帥照，是他與背景的草叢合影，吸引網友關注。網友看到後笑說：「為什麼要在草裡面拍照？他是英淑嗎？」引發熱烈討論，「下次白女婿在頂樓叫的時候他會出現」、「原來英淑就是你」、「終於找到英淑了！」、「英淑啊出來吧 我真的很想看看妳。」

▲朴成焄躲樹叢裡拍照，被網友笑說是英淑本人。（圖／朴成焄IG）
▲朴成焄躲樹叢裡拍照，被網友笑說是英淑本人。（圖／朴成焄IG）
▲朴成焄躲樹叢裡拍照，被網友笑說是英淑本人。（圖／朴成焄IG）
 
《淚之女王》劇中，洪海仁與白賢祐在頂樓花園散步時，洪海仁騙他這裡有一隻浣熊叫做「英淑」，但不會隨便出來，要看牠的心情。某次白賢祐心情不好時，上頂樓尋找「英淑」，一直大喊「英淑妳在哪啊」、「英淑啊出來吧，我真的很想看看妳」。朴成焄的近照讓網友與《淚之女王》劇情結合，笑翻眾人。

▲朴成焄在草裡拍照，被網友笑說他就是英淑。（圖／Threads）
▲朴成焄在樹叢裡拍照，被網友笑說他就是英淑。（圖／Threads）
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