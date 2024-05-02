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所得稅要繳335萬！「海產店」工程師10年經歷曝光：迎來人生高峰

▲報稅季節到了！最重要的綜合所得稅從昨（1）日正式開始申報。（圖／記者朱永強攝）
▲報稅季節到了！最重要的綜合所得稅從昨（1）日正式開始申報。（圖／記者朱永強攝）

記者潘毅／綜合報導

報稅季節到了！最重要的綜合所得稅從昨（1）日正式開始申報，各路上班族也紛紛貼出所得稅應繳納稅額，其中就有位科技業工程師，今年度所得稅扣除各種免稅額後，居然還要繳納「335萬元」，完整稅單曝光，也讓許多網友讚嘆不已。

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科技業薪資成長驚人！10年工程師繳所得稅「一輛進口車蒸發」

一位科技業工程師在論壇Dcard上發文分享，自己在俗稱「海產店」的瑞昱半導體（Realtek）公司打拼10年多，所得稅從一開始「不用繳還可以退稅」，到後來慢慢成長到要繳交一台國產車的金額。

▲瑞昱半導體（Realtek）創立於1987年，目前是台灣前幾大的IC設計公司，由於它的商標是一隻藍色螃蟹，因此被業界暱稱為「海產店」。(示意圖／取自瑞昱官網)
▲瑞昱半導體（Realtek）創立於1987年，目前是台灣前幾大的IC設計公司，由於它的商標是一隻藍色螃蟹，因此被業界暱稱為「海產店」。(示意圖／取自瑞昱官網)
不料到了今年，當原PO打開財政部的綜合所得稅電子申報網站後，發現扣除了89萬多元的免稅額度後，他還要繳納335萬多元的所得稅金，幾乎是一台中階進口車的售價了，讓他憂喜參半表示，「前幾年稅金從國產車升級成進口車，直到今年迎來人生稅務高峰…真心感謝海產店願意照顧員工，只是繳稅好痛啊。」

稅單曝光後，也立刻引爆關注，不少上班族看完後直呼羨慕「繳的稅比我整年薪水還高」、「我今年還能退稅一萬多，被這個稅單嚇到了」、「以為是真的海產店老闆，抬頭看看板名，原來是螃蟹啊」、「台灣稅率算低了，還能繳這麼多，太厲害」、「粗略算了一下，原PO至少年入一千三百萬」。

▲2024所得稅申報最新懶人包，課稅級距一圖看懂。（圖/記者張嘉哲製）
▲2024所得稅申報最新懶人包，課稅級距一圖看懂。（圖/記者張嘉哲製）
事實上，瑞昱半導體（Realtek）創立於1987年，目前是台灣前幾大的IC設計公司，由於它的商標是一隻藍色螃蟹，因此被業界暱稱為「海產店」、「螃蟹」。若以台灣今年綜合所得稅率來計算，所得淨額超過472萬0001元以上，稅率為40%，得以回推原PO年所得大約在1千萬左右。

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