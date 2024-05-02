經營詐團撈上億！竹聯明仁會通緝男懷疑遭劈腿 猛踹女友頭部致死
竹聯幫仁堂明仁會一名于姓男子（41歲），因詐欺、傷害等前科遭高檢、雲檢通緝，但于男卻在逃亡過程中持續經營詐騙集團，以虛擬貨幣假交易方式釀成70多人受害，且還因懷疑女友偷吃將其活活打死，案經調查，警方日前發動5波搜索，共拘捕傳喚詐團18人，訊後已依法送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，日前有民眾報案表示遭騙上百萬元，警消獲悉後立刻展開調查，經逮捕車手向上溯源，發現該詐團由于姓男子（41歲）指揮，旗下還分別設有商戶部、派工部及業務部等單位，統計確認詐團至少釀成70人受害，得手金額高達2億元。
從去年7月至今年1月間，檢警發動5波搜索查獲于男、車手及操盤手等18人，其中15人聲押獲准；另外，檢警也發現于男在10月3日因懷疑女友偷吃，在對方位於高雄苓雅區的住處使用拳頭、電腦椅朝女友頭部狠踹，導致女友頭部重創住院11天後身亡，詳細情形還有待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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