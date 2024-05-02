報稅小心4大詐騙手法！點錯連結「秒中暗黑圈套」　1神招簡單辨識

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財政部中區國稅局民權稽徵所指出，詐騙集團經常假冒稅捐機關，以退稅或申辦業務為由，誘騙民眾洩漏個資或錢財，詐騙手法包含社群媒體、電話、以及電腦攻擊。
最常見的4大詐騙話術，包含以「稅務數位化普查」為由，要求民眾掃描QR Code至特定Google表單登錄個人資料；發送「扣繳稅款異常通知」的假電子郵件，騙取民眾連結到陌生網址申請退稅。
詐騙集團還會假冒國稅局，以電話通知民眾「匯入退稅款項」或「補繳稅款」，誘騙民眾持金融卡到提款機輸入帳號，甚至還會結合時事進行詐騙，手法層出不窮。
🟡如何辨識詐騙手法
國稅局提醒，官方不會以電話、簡訊或提供網址連結通知退稅，也不會要民眾提供信用卡安全碼，更不會用ATM轉帳退稅。建議民眾收到來路不明的郵件、簡訊或訊息時，不要輕易開啟或回覆任何資料，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的可能性，如有疑慮就撥打165反詐騙專線或向各地區國稅局確認、小心查證，以免自己的權益受損。
財政部也提供辨識詐騙的方法，政府機關專用網址結尾為「.gov.tw」，「gov」前方一定是「.」，不會有其他英文、數字，結尾也不會有「com」。民眾可以先確認網址無誤後，再進行後續繳稅流程。
🟡報稅遇詐騙「四要四不要」教戰守則
「KPMG」提供「四要四不要」教戰守則，提醒民眾在報稅遇到疑似詐騙情形時，該如何完美閃避。
「要」知道可信任的資訊來源：用.gov.tw確認是否為政府官網
「要」確定資訊內容的正確性：報稅資訊應以政府官網公告為準
「要」驗證上傳資訊的目的地：報稅資料只應提供給政府機關（或授權單位）
「要」透過認證機構詢問問題：透過機關公務電話詢問問題
「不要」點選社群媒體的附加連結：社群媒體不可盡信，特別是短網址
「不要」看到安裝要求就點「確定」：安裝軟體應至政府官網下載
「不要」輕信要求就輸入帳號密碼：改帳密前務必先進線詢問與確認
「不要」隨意轉寄未經確定的資訊：免費的最貴，不用抱持「好康道相報」急著分享眾親友