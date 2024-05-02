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報稅小心4大詐騙手法！點錯連結「秒中暗黑圈套」　1神招簡單辨識

▲報稅季要特別小心詐騙話術，詐騙集團會以常見的4大手法來騙取民眾個資及錢財，只要點錯連結就有可能會掉入陷阱。（示意圖，非當事照／NOWnews資料照）
▲報稅季要特別小心詐騙話術，詐騙集團會以常見的4大手法來騙取民眾個資及錢財，只要點錯連結就有可能會掉入陷阱。（示意圖，非當事照／NOWnews資料照）

記者賴禹妡／綜合報導

5月正式進入報稅季，在5月1日至5月31日期間，民眾可使用「電腦報稅」、「手機報稅」以及「臨櫃辦理」繳納稅款。不過，報稅季要特別小心詐騙話術，詐騙集團會以常見的4大手法來騙取民眾個資及錢財，只要點錯連結就有可能會掉入陷阱；財政部也提供簡單辨識詐騙的方法，提醒民眾謹慎防守。

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🟡報稅最常見4大詐騙話術

財政部中區國稅局民權稽徵所指出，詐騙集團經常假冒稅捐機關，以退稅或申辦業務為由，誘騙民眾洩漏個資或錢財，詐騙手法包含社群媒體、電話、以及電腦攻擊。

最常見的4大詐騙話術，包含以「稅務數位化普查」為由，要求民眾掃描QR Code至特定Google表單登錄個人資料；發送「扣繳稅款異常通知」的假電子郵件，騙取民眾連結到陌生網址申請退稅。

詐騙集團還會假冒國稅局，以電話通知民眾「匯入退稅款項」「補繳稅款」，誘騙民眾持金融卡到提款機輸入帳號，甚至還會結合時事進行詐騙，手法層出不窮。

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▲詐騙集團經常假冒稅捐機關，以退稅或申辦業務為由，誘騙民眾洩漏個資或錢財，詐騙手法包含社群媒體、電話、以及電腦攻擊。（示意圖，非當事照／NOWnews資料照）
🟡如何辨識詐騙手法

國稅局提醒，官方不會以電話、簡訊或提供網址連結通知退稅，也不會要民眾提供信用卡安全碼，更不會用ATM轉帳退稅。建議民眾收到來路不明的郵件、簡訊或訊息時，不要輕易開啟或回覆任何資料，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的可能性，如有疑慮就撥打165反詐騙專線或向各地區國稅局確認、小心查證，以免自己的權益受損。

財政部也提供辨識詐騙的方法，政府機關專用網址結尾為「.gov.tw」，「gov」前方一定是「.」，不會有其他英文、數字，結尾也不會有「com」。民眾可以先確認網址無誤後，再進行後續繳稅流程。

▲報稅小心遇詐騙。（圖／取自財政部）
▲財政部提供辨識詐騙的方法，強調政府機關專用網址結尾為「.gov.tw」。（圖／取自財政部）
🟡報稅遇詐騙「四要四不要」教戰守則

「KPMG」提供「四要四不要」教戰守則，提醒民眾在報稅遇到疑似詐騙情形時，該如何完美閃避。

「要」知道可信任的資訊來源：用.gov.tw確認是否為政府官網

「要」確定資訊內容的正確性：報稅資訊應以政府官網公告為準

「要」驗證上傳資訊的目的地：報稅資料只應提供給政府機關（或授權單位）

「要」透過認證機構詢問問題：透過機關公務電話詢問問題

「不要」點選社群媒體的附加連結：社群媒體不可盡信，特別是短網址

「不要」看到安裝要求就點「確定」：安裝軟體應至政府官網下載

「不要」輕信要求就輸入帳號密碼：改帳密前務必先進線詢問與確認

「不要」隨意轉寄未經確定的資訊：免費的最貴，不用抱持「好康道相報」急著分享眾親友

▲財政部近幾年推廣手機報稅步驟非常簡單，只要在家就能輕鬆搞定。（圖/財政部提供）
▲財政部近幾年推廣手機報稅步驟非常簡單，只要在家就能輕鬆搞定。（圖／財政部提供）

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