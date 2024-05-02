蕾菈隆乳2年「想重做」！無奈曝沒醫生有自信做：要我跟身體打賭
Youtuber「反骨男孩」成員之一的蕾菈（Lyla），憑著姣好的外貌和幽默風趣的個性，擄獲了不少粉絲的心，她雖然工作忙碌，但還是經常會透過社群跟粉絲們互動。最近蕾菈就透過IG限動開放粉絲們提問，其中被問到產後胸部是否有變形時，她則坦言：「想重做一次胸部＋修乳暈，但目前沒有一個醫生有自信辦到」，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
蕾菈近日透過IG限動開放網友提問，當被網友問到「生完寶寶之後，胸部有變形嗎？」她則表示：「胸部不僅變小，還因為脂肪變少且皮膚變薄，導致胸部假體邊緣感很重，加上我的乳暈疤痕之前就覺得很粗，經歷了懷孕胸部變大，乳暈也跟著變大變深。」
事實上，蕾菈在2021年底才做完隆乳手術，如今她為了處理產後胸部出現的種種問題，在近期又諮詢了很多間醫美診所，希望可以「重做一次胸部＋修乳暈」。不過她也透露：「目前沒有一個醫生可以有自信的辦到，每一個都說要跟身體打賭，都是建議我換胸下緣開口。」
針對醫生們的建議，蕾菈也坦言：「如果二次手術需要在身體再另外開一個洞，那我寧願就維持現狀」，並且附上哭笑不得的符號，可以感受到她滿滿的無奈。此外，也有粉絲敲碗蕾菈拍攝現在抖音上流行的印度化妝影片，她則回應表示：「我也超想拍，但那個感贀很難」，讓不少人都相當期待她的化妝影片挑戰。
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