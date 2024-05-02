台中人口創新高！盧秀燕抱嫩嬰不放手 幸運兒樂喊：我以為遇詐騙
台中市今天慶祝人口數達285萬人，市長盧秀燕送給烏日區幸運的新市民黃金紀念章、手機、機票等大禮；因工作關係從彰化搬家的陳先生笑說，一開始還以為是詐騙，直到電話接不完才相信。盧秀燕在會場狂抱新生嫩嬰，一個抱過一個捨不得放手，幕僚還要提醒她「孩子該還給爸媽了」！
記者顏幸如／台中報導
台中市出生率雖為六都第2名，但受到少子化影響，自然人口仍呈現負成長，社會人口則是正成長。疫情後台中市人口持續增加，4月19日達到285萬人，市府今（2）日舉行達標破蛋慶祝活動。
第285萬名台中市民是40幾歲的陳先生，他表示因工作關係從彰化搬到烏日，沒想到會成為幸運兒。當他接到戶政所第一通電話時，以為詐騙不予理會，接著戶政事務所主任、區長陸續打電話來，「我終於相信是真的」！陳先生表示以前一直覺得台中是很幸福很宜居的城市，不管是交通建設、好吃好玩的東西都很多，工作或生活都一直往台中這個好鄰居走，最後乾脆搬來。
陳先生前後4名入籍台中的市民，通通由外縣市移入，有的因為工作、有的預售屋交屋，都是看中台中的生活機能比其他縣市強。盧秀燕另送出5位新生兒的禮品，鼓勵家長們「接二連三、再接再勵」。有3組爸媽帶著寶寶一起來，盧秀燕一個抱過一個，捨不得放手，幕僚提醒她「孩子該還給爸媽了」，她還大喊「太捨不得啦」！