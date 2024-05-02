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台股跌點有8成都是來自台積電！台股跌174點、失守月線

▲台北股市今（2）日開低走低，開盤下跌35點，在台積電、AI股等電子股走低之下，最後一盤賣壓再灌入，終場下跌174.16點或0.85%，收在最低點20222.44點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（2）日開低走低，開盤下跌35點，在台積電、AI股等電子股走低之下，最後一盤賣壓再灌入，終場下跌174.16點或0.85%，收在最低點20222.44點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美股費半指數昨（1）日重挫3.5%，連帶拖累台北股市今（2）日開低走低，開盤下跌35點，在台積電、AI股等電子股走低之下，最後一盤賣壓再灌入，終場下跌174.16點或0.85%，收在最低點20222.44點，日K連二黑，並跌破月線，成交量為3888.6億元。

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大盤走低之際，中小型股卻逆勢走高，雖然早盤一度翻黑，但在買盤的挹注之下，終場上漲1.67點或0.67%，來到接近今日高點位置250.2點，站上月線，成交量為883.65億元。今日個股成交量排行榜前五名為：長榮航、中石化、國建、群創、中工；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、長榮航、世芯-KY。

權值股走勢分歧，權王台積電開盤下跌1元，隨後賣壓湧現，終場下跌18元或2.28%，來到772元，一舉跌破5日、10日、以及月線，拖累大盤指數有148.6點，也就是說今日有85%的跌點都是台積電貢獻的；鴻海下跌2元、收在154元，拖累大盤指數就有8.5點；權值股裡只有聯發科逆勢走高，終場上漲8元、收在1000元，重回千金股的行列。

台積電走低連帶讓相關電子股表現疲弱，半導體股普遍走低，旺宏下跌3%，金麗科、日月光投控、力成、華泰下跌逾2%。

此外，AI族群也是壓盤重心，外資瑞銀表示，輝達採用Blackwell架構的新AI晶片，可能要等到12月才會開始出貨，比市場原先預期的10月慢。因此引發AI股走跌，研華下跌近6%，健策下跌逾4%，所羅門、緯穎、技嘉下跌逾3%，川湖、南電、仁寶、嘉澤下跌逾2%。

今日資金主要還是追捧傳產類股，表現最強勁的就是營建類股，今日類股指數強漲3.2%，並且創下歷史新高點。多檔個股攻上漲停，包括永信建、力麒、遠雄、皇昌、國揚、大將、上曜、隆大、鄉林。

此外，造紙類股也有表現，類股指數上漲1.7%、位居漲幅第三名，士紙、華紙上漲逾3%，榮成、永豐餘上漲1%-2%。

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