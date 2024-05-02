特企／守護媽媽健康！預防「四大女性癌症」是首要任務

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乳房Ｘ光攝影、乳房超音波怎麼選？可用年齡及是否生育來判斷！
乳癌已連續多年蟬聯女性十大癌症發生率第一名，常見的症狀乳房出現無痛性腫塊、乳頭凹陷、異樣分泌物、出血或外型改變等。葉名焮醫師分享，當出現上述明顯症狀時通常已非初期，因此現在較不推崇自我觸摸檢查，而是建議民眾透過乳房X光攝影及乳房超音波作為定期檢查的項目。葉名焮醫師說明：「台灣年輕女性乳腺組織密度較高，透過乳房超音波對於診斷較有幫助，因此建議30歲以上未生育者或35歲以上女性安排１年１次的乳房超音波，45歲後則善用政府補助的２年１次的免費乳房Ｘ光攝影，再加上1年1次的乳房超音波。此外，若有乳癌家族史的民眾則要回推5歲開始進行例行檢查，假設母親於35歲時罹癌，女兒建議從30歲開始檢查較佳。」
目前乳癌的成因多與基因、飲食習慣、生育年齡延後與環境賀爾蒙有關，因此乳癌高風險族群包含：有乳癌家庭病史者、未生育者或30歲後才生第1胎、肥胖、抽菸飲酒者、不健康飲食或攝取過多女性荷爾蒙、容易負面情緒者等。葉名焮醫師也有提到，若曾罹患肺癌或甲狀腺癌的患者，也應多加注意乳癌的發生。乳癌其實是個預後很好的癌症，治癒率在0-2期有9成以上，若以平均五年存活率來看，1-2期高達97%以上、3期75%、4期則是會降到23%左右，因此早期發現、早期治療是關鍵點！
無聲殺手「卵巢癌」發現時多已晚期 醫籲：善用陰道超音波及CA-125指數
卵巢癌經常被稱為女性無聲殺手，曾志仁副院長表示，因初期幾乎無症狀，不會出血、用手也難以觸摸到，通常都是等到腫瘤變大、肚子也跟著變大甚至摸得到腫瘤時才會發現與就醫，此時多數已是第3-4期了。因此，曾志仁副院長建議透過陰道超音波，搭配抽血檢查卵巢癌敏感的腫瘤標記指數CA-125作為預防篩檢。陰道超音波無副作用、輻射等影響，且可同時看到卵巢與子宮的狀況，因此建議所有女性2年1次安排上述兩項檢查，以早期診斷癌症風險。曾志仁副院長也提醒，若三等親內有罹患卵巢癌或乳癌者則建議1年1次，其中家屬若是基因檢查異常者則縮短至半年1次！
這些補品恐導致子宮體癌？陰道異常出血、經期不規則是警訊！
子宮體癌是近年成長快速的癌症之一，主要分為子宮內膜癌與子宮肉瘤，患者比例以子宮內膜癌占九成以上。子宮內膜癌發生原因多與環境賀爾蒙、女性荷爾蒙過度攝取有關，如蜂王乳、四物湯、中將湯、大豆異黃酮、山藥豆類等，曾志仁副院長建議民眾不要攝取過多女性荷爾蒙食物，對個人體態及身體都會有影響。子宮內膜癌初期症狀有異常出血、經期突然不規則等，曾志仁副院長表示相較其他初期無症狀的癌症，這反倒是很好觀察到的症狀，因為這時大家都會非常緊張並且立即就醫，這樣就能早期發現及治療。子宮體癌目前篩檢方式與卵巢癌相同，會採用陰道超音波，可與卵巢癌合併1-2年檢查一次，高風險族群則建議1年1次，如經常攝取高賀爾蒙食物者、肥胖者、糖尿病患者。
定期子宮頸抹片檢查+接種疫苗 雙重保護遠離子宮頸癌
子宮頸癌主要多與感染人類乳突病毒（HPV）有關，人一生中感染HPV的機率高達80%，目前政府提供年滿 30 歲女性每1年１次免費子宮頸抹片檢查，曾志仁副院長建議只要已有性行為經驗的女性，就應每1年檢查1次，並且接種HPV疫苗作為加強保護。子宮頸癌早期幾乎無症狀，通常需等待較晚期的時候才會有症狀出現，因此一定要定期進行篩檢並且接種疫苗，讓自己對病毒有抗體。曾志仁副院長分享，過往都會說若是性行為複雜、多重性伴侶或太早性行為的女性較容易罹患子宮頸癌，但其實這說法是不正確的，會讓患者二次傷害，因為有時候女性也無法確保伴侶的性行為是否單一，因此建議所有女性朋友都透過提升自身的免疫力、抵抗力來預防！
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