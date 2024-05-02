特企／2024年後轉職新興職業　數位遊牧工作者　在家工作不是夢

特企／守護媽媽健康！預防「四大女性癌症」是首要任務

▲守護媽媽健康！預防「四大女性癌症」是首要任務，名醫攜手呼籲：「定期篩檢」是最好。（圖／品牌提供）
▲守護媽媽健康！預防「四大女性癌症」是首要任務，名醫攜手呼籲：「定期篩檢」是最好。（圖／品牌提供）

本報訊

母親節即將到來，為感謝媽媽的辛勞與忙碌，不少子女總會藉由家庭聚餐或送禮表達對媽媽的愛。然而，在獻上祝福的同時，別忘了其實媽媽的健康才是最大的財富與禮物！現代女性受飲食西化、環境賀爾蒙、女性賀爾蒙攝取過量、生活壓力及方式等影響，導致許多潛藏的女性危機也隨之而來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據衛生福利部最新癌症登記統計，女性十大癌症發生率中「乳癌」、「卵巢癌」、「子宮體癌」都名列當中，且「子宮頸癌」也占據女性癌症死亡率的第9位，可見這些專屬女性的癌症對女性的健康影響甚大。隨著時代的進步，癌症若能早期發現、早期治療，就能有效延長存活期，因此邀請中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁及中山醫學大學附設醫院乳房甲狀腺外科醫師葉名焮來分享這些女性癌症的正確資訊與預防方式，送給媽媽與自己一個最好的禮物！

乳房Ｘ光攝影、乳房超音波怎麼選？可用年齡及是否生育來判斷！

乳癌已連續多年蟬聯女性十大癌症發生率第一名，常見的症狀乳房出現無痛性腫塊、乳頭凹陷、異樣分泌物、出血或外型改變等。葉名焮醫師分享，當出現上述明顯症狀時通常已非初期，因此現在較不推崇自我觸摸檢查，而是建議民眾透過乳房X光攝影及乳房超音波作為定期檢查的項目。葉名焮醫師說明：「台灣年輕女性乳腺組織密度較高，透過乳房超音波對於診斷較有幫助，因此建議30歲以上未生育者或35歲以上女性安排１年１次的乳房超音波，45歲後則善用政府補助的２年１次的免費乳房Ｘ光攝影，再加上1年1次的乳房超音波。此外，若有乳癌家族史的民眾則要回推5歲開始進行例行檢查，假設母親於35歲時罹癌，女兒建議從30歲開始檢查較佳。」

目前乳癌的成因多與基因、飲食習慣、生育年齡延後與環境賀爾蒙有關，因此乳癌高風險族群包含：有乳癌家庭病史者、未生育者或30歲後才生第1胎、肥胖、抽菸飲酒者、不健康飲食或攝取過多女性荷爾蒙、容易負面情緒者等。葉名焮醫師也有提到，若曾罹患肺癌或甲狀腺癌的患者，也應多加注意乳癌的發生。乳癌其實是個預後很好的癌症，治癒率在0-2期有9成以上，若以平均五年存活率來看，1-2期高達97%以上、3期75%、4期則是會降到23%左右，因此早期發現、早期治療是關鍵點！

無聲殺手「卵巢癌」發現時多已晚期 醫籲：善用陰道超音波及CA-125指數

卵巢癌經常被稱為女性無聲殺手，曾志仁副院長表示，因初期幾乎無症狀，不會出血、用手也難以觸摸到，通常都是等到腫瘤變大、肚子也跟著變大甚至摸得到腫瘤時才會發現與就醫，此時多數已是第3-4期了。因此，曾志仁副院長建議透過陰道超音波，搭配抽血檢查卵巢癌敏感的腫瘤標記指數CA-125作為預防篩檢。陰道超音波無副作用、輻射等影響，且可同時看到卵巢與子宮的狀況，因此建議所有女性2年1次安排上述兩項檢查，以早期診斷癌症風險。曾志仁副院長也提醒，若三等親內有罹患卵巢癌或乳癌者則建議1年1次，其中家屬若是基因檢查異常者則縮短至半年1次！

這些補品恐導致子宮體癌？陰道異常出血、經期不規則是警訊！

子宮體癌是近年成長快速的癌症之一，主要分為子宮內膜癌與子宮肉瘤，患者比例以子宮內膜癌占九成以上。子宮內膜癌發生原因多與環境賀爾蒙、女性荷爾蒙過度攝取有關，如蜂王乳、四物湯、中將湯、大豆異黃酮、山藥豆類等，曾志仁副院長建議民眾不要攝取過多女性荷爾蒙食物，對個人體態及身體都會有影響。子宮內膜癌初期症狀有異常出血、經期突然不規則等，曾志仁副院長表示相較其他初期無症狀的癌症，這反倒是很好觀察到的症狀，因為這時大家都會非常緊張並且立即就醫，這樣就能早期發現及治療。子宮體癌目前篩檢方式與卵巢癌相同，會採用陰道超音波，可與卵巢癌合併1-2年檢查一次，高風險族群則建議1年1次，如經常攝取高賀爾蒙食物者、肥胖者、糖尿病患者。

定期子宮頸抹片檢查+接種疫苗 雙重保護遠離子宮頸癌

子宮頸癌主要多與感染人類乳突病毒（HPV）有關，人一生中感染HPV的機率高達80%，目前政府提供年滿 30 歲女性每1年１次免費子宮頸抹片檢查，曾志仁副院長建議只要已有性行為經驗的女性，就應每1年檢查1次，並且接種HPV疫苗作為加強保護。子宮頸癌早期幾乎無症狀，通常需等待較晚期的時候才會有症狀出現，因此一定要定期進行篩檢並且接種疫苗，讓自己對病毒有抗體。曾志仁副院長分享，過往都會說若是性行為複雜、多重性伴侶或太早性行為的女性較容易罹患子宮頸癌，但其實這說法是不正確的，會讓患者二次傷害，因為有時候女性也無法確保伴侶的性行為是否單一，因此建議所有女性朋友都透過提升自身的免疫力、抵抗力來預防！

現今網路非常發達已有許多資訊，若想了解『正確』的婦科疾病資訊，可參考由星醫美學集團創立的【超預防醫學 • 細胞治療暨台灣百大認證名醫線上諮詢平台】，此平台擁有許多醫師專家進駐，希望能讓民眾在身處資訊爆炸的時代，可快速找到專業的「第二意見」，並了解正確資訊與建議。平台擁有四大特點：1.專家線上諮詢：由台灣衛福部認證的百大醫師進駐，提供20分鐘線上視訊諮詢與完整專業的健康服務、2.精選文章：提供健康、細胞治療相關內容、3.萬人好評：擁有最真實的用戶反饋及評論分享、4.媒體報導：為民眾把關最新且正確的報導！

台股跌點有8成都是來自台積電！台股跌174點、失守月線

台中人口創新高！盧秀燕抱嫩嬰不放手　幸運兒樂喊：我以為遇詐騙

所得稅要繳335萬！「海產店」工程師10年經歷曝光：迎來人生高峰

高鐵遭爆「6工班險成烤肉串」　高鐵4點回應：無人受傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生