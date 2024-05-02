批黃國昌捏造「喬人事」謊言 總統府籲：承認錯誤別再放話
民眾黨立委黃國昌昨爆料說，總統蔡英文曾親口問民眾黨主席柯文哲，可讓民眾黨推薦1席，不過，柯文哲今（2）日表示，當時蔡英文有談到NCC，但沒有談到人事細節。對此，總統府發言人林聿禪回應，總統並未授權任何主要幕僚對外談及任何人事，請黃國昌若還有質疑請拿出具體證據，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。
記者陳佩君／台北報導
立法院交通、司法法制委員會聯席會昨日審查NCC組織法，黃國昌發言爆料，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表制，但實際上蔡英文卻在邀請柯文哲到總統府時親自開口問，「接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」
對此，林聿禪回應，柯文哲已說出事實，而蔡英文跟柯文哲的談話，確實僅有期盼在野黨後續在國會審議NCC等議案時，能夠理性監督審查，從未提及任何關於人選、政黨比例組成等細節，更遑論兩人在「喬人事」，這些都是不負責任的謊言。
林聿禪呼籲黃國昌「問政從實」，既然無憑無據的捏造了「喬人事」的謊言，現在應該做的，就是承認錯誤，勇敢面對自己，而非一再透過放話，又以有所謂府方「想要用各方壓力迫使他們不要再談」的再一個謊言來掩蓋。