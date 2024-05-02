遊客轉賣免稅品爽賺價差！日本Bic Camera出招了：刷護照一秒露餡

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日本當地各種商品，也因為幣值變化，對於外國旅客而言變得相對廉價，更兼顧了最高品質，因此許多人到當地，都會購買不少家電帶回國使用。但卻有不肖業者從中找出商機，利用外國人購物免稅的機制，在當地商家購買免稅品後，直接在日本國內轉賣，導致日本政府稅收短少。
對此，日本第二大的知名電器連鎖店「Bic Camera」就在4月底祭出新策略，各分店都將導入針對外國遊客的結帳新系統，只要客人所持護照在一定時間內，重複購買同樣的免稅品，系統就會跳出警告提醒店員，此時店家便可以拒絕販售、提供服務。公告中也提到，與Bic Camera為同集團的「Kojima」、「Sofmap」子公司，也將跟進這個防止外國遊客大量掃購免稅商品的系統。
遊客轉賣免稅品害到店家！「慘痛前例」曝光
事實上，近年來遊客購買免稅品後，在日本當地販售的問題，不只有Bic Camera遇到。日本知名連鎖二手高級品店「大黑屋」，日前就被踢爆內部人員與失去免稅資格的外國遊客合作，以免稅名義購入大量二手高級品，在轉賣給日本當地人，從中賺取免稅帶來的差價。
最終事跡敗露，大黑屋被日本國稅局發現短收約1億9千萬的消費稅（約新台幣3963萬元），大黑屋也承認內部從業人員有疏失，認賠補繳天價消費稅以及罰款。
日本免稅品轉賣自肥行之有年！在地台人曝內幕
除了Bic Camera開啟了針對遊客免稅品的新政策之外，日本家電連鎖量販業者Nojima從3月開始，就率先禁止消費者重複以免稅品名義購買任天堂Switch，4月更納入PlayStation 5。
這股風潮或將成為業界的未來趨勢，之後可能會越來越多日本店家跟進這樣策略，除了原先的不肖業者之外，也將對一部分代購業者有著些許影響。
針對遊客轉賣免稅品的相關事件，居住日本數十年的「日本省錢小站」特派員也坦言，「這種自肥案件在日本其實行之有年，而且這也是很多在日本的經營者頭痛的問題，因為很多經營者需要會說外文的店員來服務，但很多說外文的店員職業操守不足，讓企業經營的風險也變高不少。」