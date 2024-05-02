戴瑋姍袋子遭高階警官「嘔吐」！還隨手丟垃圾桶 警政署記過處分
民進黨新北市議員戴瑋姍上（4）月29日前往北市一間餐廳餐敘，離開時將私人袋子遺留在座位上，最終由警政署資訊室副主任王正中帶走，王正中疑因不剩酒力，把戴瑋姍的袋子當成嘔吐袋，還隨意丟棄在路旁垃圾桶，還對戴瑋姍多次說謊，讓她憤而提告侵佔、盜竊、毀損等罪。對此，警政署表示，王姓副主任在外行為不檢，影響警譽，記過懲處，並伺機調整職務。
記者孫唯容／綜合報導
4月29日傍晚6時許，戴瑋姍受邀前往台北市銅山街某餐廳吃飯，她在席間裝有私人衣物、重要文件的袋子放在座位上，直到晚間10時離去時忘記帶走，隔日上午戴瑋姍發現遺失後，拜託餐廳協助找尋，經餐廳員工調閱監視器畫面，確認袋子被同桌的警政署資訊室副主任王正中帶走。
據了解，戴瑋姍聯繫王正中時，他原本聲稱袋子被其他女賓客拿走，戴瑋姍調閱監視器後發現，確認袋子是王正中帶走，他才改口袋子已不知去向，後續戴瑋姍調閱監視器後確認，王正中走到捷運站時疑因不勝酒力，嘔吐在戴瑋姍的袋子內後隨手丟棄在捷運站垃圾桶。
戴瑋姍不滿王正中屢次說謊，1日下午指派服務處主任前往轄區海山分局控告王男侵占、竊盜及毀損，案件將經由單一窗口轉至中正一分局偵辦。
警政署指出，本案經初步調查，王姓副主任在餐會結束時，由餐廳人員交付剩菜及戴議員遺留物品，但王副主任不勝酒力，搭乘捷運返家途中，將戴議員物品當成廢棄物隨意丟棄，事後深感後悔，他多次向議員表達歉意並願意賠償和解，但戴議員已委託服務處主任至派出所提出刑事告訴。