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巷仔內／柯文哲自詡打弊英雄　如今被列貪污被告無疑最大諷刺

▲台北地檢署依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將民眾黨主席柯文哲列為被告。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲台北地檢署依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將民眾黨主席柯文哲列為被告。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／特稿

前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，被質疑圖利威京集團，以及遭質疑賤租北士科土地，疑似圖利黨內前立委吳欣盈家族所經營的新光集團，日前遭民眾告發涉貪，台北地檢署今（2）日依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將民眾黨主席柯文哲列為被告，這對於經常把「勤政、清廉、愛鄉土」掛嘴邊說的柯文哲而言，無疑是形象一大傷害，也為2026地方選戰蒙上陰影。

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2014年柯文哲在民進黨的支持下，以政治素人之姿首度選上首都市長，2018年打敗國民黨對手獲得連任，隔年創立台灣民眾黨，自此以來柯文哲打著「超越藍綠」口號，吸引不滿藍綠兩黨的年輕人支持，政治勢力不斷壯大，成為台灣第三大政黨。

10年前柯文哲就是強打要辦「五大弊案」作為台北市長的主要政績，但直到卸任，也沒有查出什麼弊案，反而是造成大巨蛋的工程嚴重延後，直到了蔣萬安當選台北市長後，協助善後，大巨蛋才得以啟用。

時常把打弊跟清廉掛在嘴邊的柯文哲，曾自詡擔任市長後沒一個案子上過政論節目，局處首長來來去去，也沒因弊案下台。但事實上真的是如此嗎？柯市府「表面的清廉」只限於第一屆任期，之後就不斷有局處首長涉案的消息傳出。

柯文哲任內涉案層級最高的就是勞動局長陳信瑜，陳信瑜把首長特別費拿來核銷家族聚餐，甚至還有自家的食材購買；柯文哲任內的殯葬處副處長王文秀涉及跟業者收賄、洩漏標案資訊，也在2023年6月遭到起訴；柯文哲的工務局水利工程處副工程司方龍乾也被發現發現與退休同事葛震洋合資成立詠灃工程公司，以粗糙手法取得多件標案，被檢方依利用職務機會詐取財物等罪起訴。

近期柯文哲遭控在市長任內將京華城案容積率從392％提高至840％，遭質疑護航業者；台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議記錄涉嫌造假等疑慮。

如今柯文哲台北市長任內弊案浮上檯面，大家才發現，自詡與傳統政治人物不一樣的柯文哲，一樣也被揪出與特定企業之間不合理的私下授受，柯文哲過去喊出的打弊還言猶在耳，這個迴力鏢馬上就回到柯自己身上，對柯文哲無疑是最大諷刺。

2024總統大選之後，民眾黨不斷陷入內鬥風波，包括蔡壁如遠走台中、楊寶楨淚辭黨職，風波不斷讓柯文哲的聲量直直落，如今京華城與北士科案檢調分他字案列被告，雖然不代表柯文哲一定有貪瀆，但行政層面肯定有疏失，是否有罪仍待司法釐清，但是柯文哲曾形容台灣政商關係是「用刀叉在吃人肉」，兩大案最大傷害恐怕是柯文哲的人設，恐讓原本因對藍綠失望而對柯文哲有所期待的小草們失望，一連串負面新聞頻傳，民眾黨2026地方選戰未開打恐先元氣大傷。

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