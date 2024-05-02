巷仔內／柯文哲自詡打弊英雄　如今被列貪污被告無疑最大諷刺

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10年前柯文哲就是強打要辦「五大弊案」作為台北市長的主要政績，但直到卸任，也沒有查出什麼弊案，反而是造成大巨蛋的工程嚴重延後，直到了蔣萬安當選台北市長後，協助善後，大巨蛋才得以啟用。
時常把打弊跟清廉掛在嘴邊的柯文哲，曾自詡擔任市長後沒一個案子上過政論節目，局處首長來來去去，也沒因弊案下台。但事實上真的是如此嗎？柯市府「表面的清廉」只限於第一屆任期，之後就不斷有局處首長涉案的消息傳出。
柯文哲任內涉案層級最高的就是勞動局長陳信瑜，陳信瑜把首長特別費拿來核銷家族聚餐，甚至還有自家的食材購買；柯文哲任內的殯葬處副處長王文秀涉及跟業者收賄、洩漏標案資訊，也在2023年6月遭到起訴；柯文哲的工務局水利工程處副工程司方龍乾也被發現發現與退休同事葛震洋合資成立詠灃工程公司，以粗糙手法取得多件標案，被檢方依利用職務機會詐取財物等罪起訴。
近期柯文哲遭控在市長任內將京華城案容積率從392％提高至840％，遭質疑護航業者；台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議記錄涉嫌造假等疑慮。
如今柯文哲台北市長任內弊案浮上檯面，大家才發現，自詡與傳統政治人物不一樣的柯文哲，一樣也被揪出與特定企業之間不合理的私下授受，柯文哲過去喊出的打弊還言猶在耳，這個迴力鏢馬上就回到柯自己身上，對柯文哲無疑是最大諷刺。
2024總統大選之後，民眾黨不斷陷入內鬥風波，包括蔡壁如遠走台中、楊寶楨淚辭黨職，風波不斷讓柯文哲的聲量直直落，如今京華城與北士科案檢調分他字案列被告，雖然不代表柯文哲一定有貪瀆，但行政層面肯定有疏失，是否有罪仍待司法釐清，但是柯文哲曾形容台灣政商關係是「用刀叉在吃人肉」，兩大案最大傷害恐怕是柯文哲的人設，恐讓原本因對藍綠失望而對柯文哲有所期待的小草們失望，一連串負面新聞頻傳，民眾黨2026地方選戰未開打恐先元氣大傷。