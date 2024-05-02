加發村里長春節慰勞金、議員助理費調漲 內政部：地方籌措財源
行政院會今（2）日通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，內容包括加發村里長春節慰勞金每7.5萬元，同時修正議員聘用助理相關制度及調增地方民代為民服務費。對此財源部分，內政部次長吳容輝說明，根據《地方制度法》規定，這是地方政府必須籌措的財源，除了六都財源相對較好沒問題外，縣市部分近年來超徵，財務狀況改善很多，負擔相對較少。
記者陳威叡／台北報導
對於行政院會通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，地方民代部分調整「議員助理補助費總額」及聘用人數、補助支應助理加班費等費用與調整「為民服務費」；村里長部分加發春節慰勞金；原住民區域方面，原住民議員「為民服務費」每月外加10%、原住民族地區「村里長事務補助費」每月外加10%。
至於財源部分，吳容輝說明，單就為民服務費大約1.6億元，村里長春節慰勞金則是增加5.8億元，財源部分依照《地方制度法》規定，這是地方政府必須籌措的財源，雖然有些縣市財源較困窘，提出修法調整也都同意，但要出錢都打上問號。
吳容輝指出，其實六都財源相對較好沒問題外，縣市部分近年來超徵，財務狀況改善很多，負擔相對較少。政院發言人林子倫補充，只有少數縣市需要補助，絕大部分由地方財源處理。