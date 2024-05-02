搜救犬Roger中職開球！當捕手「叼球不想放」超萌　全場爆歡笑聲

NBA快評／東、西區季後賽首輪同日瘧殺逾30分　為何差距如此之大?

▲獨行俠一哥Luka Doncic本場系列賽G5砍下全場最高35分，附帶7籃板10助攻，幫助球隊成功在客場搶下聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠一哥Luka Doncic本場系列賽G5砍下全場最高35分，附帶7籃板10助攻，幫助球隊成功在客場搶下聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

2023-24球季NBA季後賽首輪，今(2)日東、西區不約而同上演屠殺戲碼，塞爾提克痛宰熱火34分，獨行俠則在LA客場大勝快艇30分，這也就是NBA季後賽經常出現的現象，當某一隊破綻曝露，對手肯定會往死裡打，畢竟在季後賽每一場勝利都至關重要，一場大勝更能提升士氣。

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▲塞爾提克一哥Jayson Tatum全場16投6中攻下平球隊最高22分，附帶11籃板6助攻，率領綠衫軍在客場搶下重要一勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克一哥Jayson Tatum全場16投6中攻下平球隊最高22分，附帶11籃板6助攻，率領綠衫軍在客場搶下重要一勝。（圖／美聯社／達志影像）
大勝也毫無喜悅 挑戰才剛開始

塞爾提克上半場就領先達22分，但下半場完全沒有放鬆，往死裡打，就是不想讓熱火有翻盤的契機，最後也順利拿下勝利，4勝1敗，晉級季後賽次輪。

固然大勝拿到晉級門票，但綠衫軍主力群沒有太多喜悅之情，因為他們都知道，挑戰才要開始，還不到慶祝的時候。

▲獨行俠一哥Luka Doncic本場系列賽G5砍下全場最高35分，附帶7籃板10助攻，表現壓過快艇三王。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠一哥Luka Doncic本場系列賽G5砍下全場最高35分，附帶7籃板10助攻，表現壓過快艇三王。（圖／美聯社／達志影像）
快艇三王被Doncic一人打趴

獨行俠一哥Luka Doncic今抱病上陣，仍轟砍下全場最高35分，帶著聽牌優勢回到主場關門。而本場比賽快艇過度依賴球星的弱點也被無限放大。

快艇三名球星，Paul George、James Harden和Russell Westbrook消耗大量球權，三人一共出手36次，比例超過團隊總出手數的4成，卻只投進8球，總共只拿下28分，反觀Luka Doncic單場26投14中，拿35分，快艇不輸才怪。

Doncic超越籃球之神　Harden再一次大賽失常

年僅25歲的Luka Doncic今也寫下紀錄。他連續16場季後賽在客場得分超過20，超越「籃球之神」Michael Jordan的15場記錄，歷史留名。

▲James Harden（左）表現荒腔走板。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden（左）表現荒腔走板。（圖／美聯社／達志影像）
James Harden又再一次於季後賽關鍵戰役失常，全場12投2中，包括三分球7投1中，全場只拿下7分，也成為球迷撻伐的對象。

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