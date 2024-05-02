NBA快評／東、西區季後賽首輪同日瘧殺逾30分　為何差距如此之大?

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塞爾提克上半場就領先達22分，但下半場完全沒有放鬆，往死裡打，就是不想讓熱火有翻盤的契機，最後也順利拿下勝利，4勝1敗，晉級季後賽次輪。
固然大勝拿到晉級門票，但綠衫軍主力群沒有太多喜悅之情，因為他們都知道，挑戰才要開始，還不到慶祝的時候。
快艇三王被Doncic一人打趴
獨行俠一哥Luka Doncic今抱病上陣，仍轟砍下全場最高35分，帶著聽牌優勢回到主場關門。而本場比賽快艇過度依賴球星的弱點也被無限放大。
快艇三名球星，Paul George、James Harden和Russell Westbrook消耗大量球權，三人一共出手36次，比例超過團隊總出手數的4成，卻只投進8球，總共只拿下28分，反觀Luka Doncic單場26投14中，拿35分，快艇不輸才怪。
Doncic超越籃球之神 Harden再一次大賽失常
年僅25歲的Luka Doncic今也寫下紀錄。他連續16場季後賽在客場得分超過20，超越「籃球之神」Michael Jordan的15場記錄，歷史留名。
James Harden又再一次於季後賽關鍵戰役失常，全場12投2中，包括三分球7投1中，全場只拿下7分，也成為球迷撻伐的對象。
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