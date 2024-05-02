藏在貨輪密艙裡！16越南偷渡客險悶死　高雄地院判刑2月

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高雄地檢署去年12月間接獲海巡署南部分署第5岸巡隊通報，蒙古籍「鑽石206號」船舶船底機艙與貨艙夾層處藏匿偷渡16名越南籍人士，全案經查獲相關事證，高雄地檢署檢察官訊問後，向高雄地方法院聲押禁見54歲林姓船長獲准，並諭令65歲鄭姓、34歲黃姓、71歲郭姓船員限制出境及出海。
檢方查出，林男等人為賺取載運一趟可獲利至少新台幣8萬到9萬元報酬，同意由林男擔任船長、其餘3人擔任船員，開船載運越南籍阮姓被告等16人（10男6女）偷渡台灣；林男去年12月8日下午駕駛「鑽石206號」貨船自高雄港出海至中國海域後，先接駁16名偷渡客上船，同月11日入港前再將偷渡客關入密艙，準備偷渡來台。
不過，因密艙空間狹隘高溫，僅留有2個直徑約9公分通氣孔，且林男等人也至少2小時未確認空氣是否流通，導致16名偷渡客擠入密艙時間內過長，陷入呼吸困難，16人開始基於求生本能拍打艙門、高聲呼救。
但林男為避免查緝人員發現通風口、避免求救聲外傳，甚至指示擺放紙盒堵住，直到案發當天下午海巡人員在碼頭登檢時，察覺艙內呼救聲，才救出已昏迷的阮姓偷渡客及其餘15人，其中阮姓偷渡客送醫後診斷為呼吸衰竭、休克，甚至一度命危。（編輯：陳仁華）