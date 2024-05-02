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快艇痛失天王山！James Harden 「大賽不行」的標籤還能撕下嗎？

▲洛杉磯快艇主控James Harden此役熄火，12投2中、只攻下7分，還發生4失誤，看著球隊以93：123遭獨行俠痛宰，他在大賽上的糟糕發揮又加一例。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇主控James Harden此役熄火，12投2中、只攻下7分，還發生4失誤，看著球隊以93：123遭獨行俠痛宰，他在大賽上的糟糕發揮又加一例。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽G5，洛杉磯快艇和達拉斯獨行俠爭奪關鍵的「天王山之戰」，快艇主控James Harden此役熄火，12投2中、只攻下7分，還發生4失誤，看著球隊以93：123遭獨行俠痛宰。這是Harden季後賽生涯第10次單場出手10次以上、卻只命中2球或以下，高居NBA史上第一。他欲洗刷「大賽不行」的標籤，卻似乎被越黏越緊。

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在本系列賽第4戰中，獨行俠在策略上允許James Harden的防守者 PJ Washington激進的貼身防守，放他突破，而Maxi Kleber則在油漆區內等待補防。賽後獨行俠主帥Jason Kidd表示，他們原則上會接受Harden拿2分、但不會放他投三分。

James Harden在這一輪賽事的前4戰已經投進17記三分球了，所以這是一種針對性的策略，顯然概念上是好的，但獨行俠球員需要在執行面上做得更好。上一場Harden切入後造成了一些傷害，讓快艇團隊得到很多空檔，投出53.8%的投籃命中率和62.1%的三分命中率。

▲快艇靠著Paul George與James Harden合砍66分，與聯手送出15次助攻，帶領快艇以116:111戰勝獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden在G4和Paul George合砍66分，聯手送出15次助攻，帶領快艇以116:111戰勝獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）
獨行俠在G5做出了調整，概念上仍是不讓Harden投三分，但給予Harden的壓迫更足，Luka Doncic和Kyrie Irving等人在被換防守到前者時，也施加給他更多身體對抗，這讓Harden最終度過了一個掙扎的夜晚，全場12投僅2中，三分球7投1中。Harden是快艇最佳的持球者和組織者，他沒有狀態，快艇全隊的進攻就無法被激活。

而在防守方面，這場比賽快艇對於Doncic的防守也有些隨意，很輕易地就進行換防，讓這位獨行俠的超級球星輕鬆取得想要的對位。獨行俠今天4節的比分都領先，最終以30分之差拿下勝利。



Harden此役只有拿到7分4籃板7助攻，根據統計，在他最近經歷的5輪系列賽的G5，其場均僅有11.6分，投籃命中率29.6%，三分命中率20.7%，堪稱是災難級別的發揮。而在本系列賽前4戰，Harden場均得分有26分，發揮不錯。數據一對比，讓人不禁感嘆：難道「第5戰」、「天王山」真的就是Harden的心魔？

那麼除了Harden之外，快艇第5戰還有什麼可以說的嗎？Ivica Zubac在賽後點出一關鍵：「我們打太慢了。」快艇沒有發揮他們的優勢，在獨行俠擁有Doncic和Irving兩名超級得分手，與其打陣地戰是不智的。這不也正是他們帶來Russell Westbrook的原因嗎？



快艇需要在一些時間——特別是第二陣容在場上時，打得更快一些，讓他們的運動能力可以更好的發揮。而事實上這一點也和Harden有一些關係，他不能每一球都慢下來打，或是牢牢將球權握在手中，這樣獨行俠球員要將節奏給壓下來很容易。

沒有跡象表明Kawhi Leonard可以在系列賽剩餘時間回歸，Paul George的上限我們已經看過了，Westbrook現在只是角色球員，快艇要扭轉這個系列賽，似乎真的只能靠Harden了，他在火箭、籃網、76人經歷過相似的情況，結果並不好，這次呢？

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