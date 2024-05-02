快艇痛失天王山！James Harden 「大賽不行」的標籤還能撕下嗎？

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James Harden在這一輪賽事的前4戰已經投進17記三分球了，所以這是一種針對性的策略，顯然概念上是好的，但獨行俠球員需要在執行面上做得更好。上一場Harden切入後造成了一些傷害，讓快艇團隊得到很多空檔，投出53.8%的投籃命中率和62.1%的三分命中率。
獨行俠在G5做出了調整，概念上仍是不讓Harden投三分，但給予Harden的壓迫更足，Luka Doncic和Kyrie Irving等人在被換防守到前者時，也施加給他更多身體對抗，這讓Harden最終度過了一個掙扎的夜晚，全場12投僅2中，三分球7投1中。Harden是快艇最佳的持球者和組織者，他沒有狀態，快艇全隊的進攻就無法被激活。
而在防守方面，這場比賽快艇對於Doncic的防守也有些隨意，很輕易地就進行換防，讓這位獨行俠的超級球星輕鬆取得想要的對位。獨行俠今天4節的比分都領先，最終以30分之差拿下勝利。
Harden此役只有拿到7分4籃板7助攻，根據統計，在他最近經歷的5輪系列賽的G5，其場均僅有11.6分，投籃命中率29.6%，三分命中率20.7%，堪稱是災難級別的發揮。而在本系列賽前4戰，Harden場均得分有26分，發揮不錯。數據一對比，讓人不禁感嘆：難道「第5戰」、「天王山」真的就是Harden的心魔？
那麼除了Harden之外，快艇第5戰還有什麼可以說的嗎？Ivica Zubac在賽後點出一關鍵：「我們打太慢了。」快艇沒有發揮他們的優勢，在獨行俠擁有Doncic和Irving兩名超級得分手，與其打陣地戰是不智的。這不也正是他們帶來Russell Westbrook的原因嗎？
快艇需要在一些時間——特別是第二陣容在場上時，打得更快一些，讓他們的運動能力可以更好的發揮。而事實上這一點也和Harden有一些關係，他不能每一球都慢下來打，或是牢牢將球權握在手中，這樣獨行俠球員要將節奏給壓下來很容易。
沒有跡象表明Kawhi Leonard可以在系列賽剩餘時間回歸，Paul George的上限我們已經看過了，Westbrook現在只是角色球員，快艇要扭轉這個系列賽，似乎真的只能靠Harden了，他在火箭、籃網、76人經歷過相似的情況，結果並不好，這次呢？
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