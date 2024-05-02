台灣醫療再登世界第一 台大醫院院長：是血汗醫護努力的成果
台灣最引以為傲的就是醫療產業，根據國際商業雜誌CEOWORLD所公布的「2024年擁有最佳醫療保健體系的國家」，台灣再度蟬聯冠軍寶座，台大醫院院長吳明賢今（2）日接受訪問時表示，台灣能有這樣的成就，都是血汗醫護的努力成果，但也不能一直要求大家做有價值的事情，也不給予價格肯定，長期沒給予價格肯定，醫院可能也沒辦法永續經營。
記者陳郁柔／台北報導
CEOWORLD公布今年的醫療保健指數，針對全球110個國家，進行評比。在滿分100分之中，台灣獲得了78.72分的佳績，位居第1名，其他名列前茅的國家，包括第2至10名依序為南韓、澳洲、加拿大、瑞典、愛爾蘭、荷蘭、德國、挪威、以色列。鄰近的日本與新加坡分別排在第13、14名，美國位居第15名，中國則被列為第46名。
台大醫院院長吳明賢今天上午出席「心臟內超音波輔助零輻射心導管電燒手術 心房顫動患者的福音記者會」，並在會後接受媒體聯訪，回應醫院財報等議題。針對這次醫療保健指數台灣繼去年之後，再度登上冠軍寶座，吳明賢說，現在對整個醫療環境有很大期許，即將上任的總統當選人賴清德以健康台灣為施政主軸，而健康台灣中，最重要的事就是醫療體系，「世界第一，不容諱言是血汗醫護努力成果所造成」。
吳明賢直言，不能一直要求醫護做有價值的事情，卻長期沒給予價格上的肯定；最近公布醫院賺錢排行榜，台大當然不是名列前茅，但在沒有公布的醫療本業獲利及護病比上，台大醫院的護病比在所有醫學中心名列前茅，跟國外比，毫不遜色。
此外，吳明賢也認為，要永續經營、也需要有一定的財務支持，但目標是為了永續經營，而不是為了賺錢，將把相關數據當作經營管理行政方面參考，然而對醫療本質投入，不會因為這些而有所改變。