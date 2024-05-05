清冠一號不只殺COVID-19！中醫師：對付「流感、皮膚病」療效也行

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新光醫院中醫中心主治醫師劉宗翰說，異病同治是指不同的疾病，具有相同的中醫證型表現，例如肺熱、脾虛、腎虛等，則可運用相同的一套中藥處方來治療，例如新冠肺炎與流感，若病人的症狀都屬肺熱，有咽痛、痰多、痰黃稠等不適，即可使用清冠一號的配方，如魚腥草、綿茵陳、黃苓、桑葉等藥材，對流感也能產生療效。
此外，依據中醫「肺主皮毛」的理論基礎，皮膚病如有鮮紅或暗紅班疹等，也符合肺熱證型，透過使用清肺熱的藥材，同樣預期會有幫助。
研究證明：清冠一號可調節異位性皮膚炎
劉宗翰並指出，清冠一號在實驗室的研究中，已證明可調節免疫風暴，所以對於由免疫系統失調引發的皮膚病如異位性皮膚炎等，也能夠發揮調節的作用。
劉宗翰另舉例，中醫所指的腎，不僅限於腎臟，還包括身體先天的元氣，和生殖內分泌系統等，而以斑龍丸來看，其成分包括角膠、菟絲子和熟地等藥材，可益腎、填精、補血，因此傳統上用於腎陽虛證型的男性性功能障礙，包括陽痿早洩和精蟲質量不佳等，但基於「腎主骨生髓」的理論，這些藥材同樣可用於脊椎關節退化、骨質疏鬆。
中醫師：仍須經醫師問診把脈評估
此外，因鹿角製劑能提升骨髓造血機能，這在國、內外已有許多研究證實，因此進一步可用於再生不良性貧血，或癌症療程中血球下降的病人。
劉宗翰強調，用同一製劑來對應許多疾病，雖看似方便，但中醫看重的是整體病理和病人體質，當體質和證型都適合，使用方劑才不會有副作用，因此任何狀況仍建議須經醫師問診把脈評估，或加減其他藥材，才能產生最大療效。