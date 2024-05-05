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清冠一號不只殺COVID-19！中醫師：對付「流感、皮膚病」療效也行

▲「清冠一號」在疫情期間，曾搶手到一藥難求，中醫師指出，清冠一號不只能治療新冠肺炎，也可用於流感和皮膚病。（圖／記者許若茵攝）
▲「清冠一號」在疫情期間，曾搶手到一藥難求，中醫師指出，清冠一號不只能治療新冠肺炎，也可用於流感和皮膚病。（圖／記者許若茵攝）

家庭消費中心／綜合報導

在疫情期間，「清冠一號」是民眾耳熟能詳的抗疫利器，對此中醫師說，其實清冠一號不只可抗病毒、治療新冠肺炎，也能用於流感和皮膚病，另「斑龍丸」是含有鹿角膠成分的中藥丸劑，常用改善男性功能障礙，但也可能用於骨髓再生不良性貧血與骨質疏鬆症，透過「異病同治」的概念，可帶給民眾更多治病的選擇。

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「異病同治」概念，提供更多治病選擇

新光醫院中醫中心主治醫師劉宗翰說，異病同治是指不同的疾病，具有相同的中醫證型表現，例如肺熱、脾虛、腎虛等，則可運用相同的一套中藥處方來治療，例如新冠肺炎與流感，若病人的症狀都屬肺熱，有咽痛、痰多、痰黃稠等不適，即可使用清冠一號的配方，如魚腥草、綿茵陳、黃苓、桑葉等藥材，對流感也能產生療效。

▲清冠一號緊急使用授權將於今（2023）年6月屆效，目前已有一間藥廠完成臨床試驗，屆時有望取得正式藥證。（圖／記者林志怡攝）
▲清冠一號的配方如魚腥草、黃苓、桑葉，對流感也有療效。（圖／記者林志怡攝）
此外，依據中醫「肺主皮毛」的理論基礎，皮膚病如有鮮紅或暗紅班疹等，也符合肺熱證型，透過使用清肺熱的藥材，同樣預期會有幫助。

研究證明：清冠一號可調節異位性皮膚炎

劉宗翰並指出，清冠一號在實驗室的研究中，已證明可調節免疫風暴，所以對於由免疫系統失調引發的皮膚病如異位性皮膚炎等，也能夠發揮調節的作用。

劉宗翰另舉例，中醫所指的腎，不僅限於腎臟，還包括身體先天的元氣，和生殖內分泌系統等，而以斑龍丸來看，其成分包括角膠、菟絲子和熟地等藥材，可益腎、填精、補血，因此傳統上用於腎陽虛證型的男性性功能障礙，包括陽痿早洩和精蟲質量不佳等，但基於「腎主骨生髓」的理論，這些藥材同樣可用於脊椎關節退化、骨質疏鬆。

中醫師：仍須經醫師問診把脈評估

此外，因鹿角製劑能提升骨髓造血機能，這在國、內外已有許多研究證實，因此進一步可用於再生不良性貧血，或癌症療程中血球下降的病人。

劉宗翰強調，用同一製劑來對應許多疾病，雖看似方便，但中醫看重的是整體病理和病人體質，當體質和證型都適合，使用方劑才不會有副作用，因此任何狀況仍建議須經醫師問診把脈評估，或加減其他藥材，才能產生最大療效。


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