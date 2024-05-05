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牙刷毛越硬越乾淨？25歲女猛刷「害牙齒變長」　醫：牙齦退縮了

▲有些民眾特別鍾愛「硬刷毛」的牙刷，認為用來清潔牙齒較乾淨，但要小心刷牙力道過猛，反而導致牙齦發炎、退縮。（圖／取自Unsplash）
▲有些民眾特別鍾愛「硬刷毛」的牙刷，認為用來清潔牙齒較乾淨，但要小心刷牙力道過猛，反而導致牙齦發炎、退縮。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名約25歲女性上班族，刷牙時經常流血，甚至會痛，於是到醫院檢查，牙醫師發現她的牙齦不但發炎，且牙齦退縮、牙根外露，感覺牙齒變長，經問診與放射影像檢查後，推測是牙刷的刷毛過硬，且刷牙力道過大，導致牙齦退縮，為此除矯正刷牙方式，另以「皮下結締組織移植術」使牙齦恢復正常厚度與高度，如今已不再發炎、流血。

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年紀越大，「牙齦退縮」比例增加

台北慈濟醫院牙科部牙周病科主治醫師蘇穎珊說，健康的牙齦呈現粉紅色，外型結實、緻密、具有彈性，且完整包覆齒頸部，其正常的高度應位於牙釉質、牙骨質交界處，但隨著年齡增加，牙齦退縮的比例也會增加。

▲牙齦、牙齒、牙套、蛀牙配圖。（圖／取自Unsplash）
▲健康牙齦呈現粉紅色，且完整包覆齒頸部。（圖／取自Unsplash）
此外，不當的牙刷或刷牙方式，或刷牙用力過度，或有天生牙齒結構問題如邊緣軟組織較薄、高位繫帶、牙齒錯位、牙根外突等，或罹患牙周炎、牙周治療後副作用等，都可能出現牙齦退縮；根據台灣研究，30 歲以下有31%可以觀察到牙齦退縮，但年齡大於30歲以上者，則大於80%有牙齦退縮。

牙齦退縮影響美觀，且易牙齒敏感、蛀牙

蘇穎珊表示，牙齦退縮會造成牙根裸露，進而影響美觀，並造成齒質敏感、齒頸部磨耗或牙根齲齒等問題，因此牙周病科醫師若從患者的牙齒外觀發現牙根裸露、牙齒變長，會詢問病人病史、刷牙習慣，隨後再輔以影像檢查確認牙齦退縮嚴重程度，並決定治療方式。

針對牙齦退縮的治療，蘇穎珊說，包括蒂狀瓣移植、皮下結締組織移植、游離牙齦移植、引導組織再生手術、牙釉基質衍生物治療等，其中皮下結締組織移植術是取一塊上顎的皮下結締組織，並移植至牙齒外牙齦不足處，藉此重建牙齦範圍與厚度，而結締組織原摘取部位會自行長回。

刷牙宜採改良式貝氏刷牙法、軟毛牙刷

此外，皮下結締組織移屬於自體移植手術，移植後還會自行增長，牙根覆蓋效果較佳，但不管是哪種牙齦覆蓋手術，都會因為患者本身的口腔衛生習慣及牙齒本身結構等，而有10~40%的復發率。

蘇穎珊表示，許多人為了要將牙齒刷乾淨而大力刷，或愛用粗硬刷毛，卻導致牙齦創傷，建議刷牙宜採改良式貝氏刷牙法和軟毛牙刷，並定期檢查口腔，如有牙齦退縮，應至牙周病科鑑別原因並及時治療。

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