5歲女童肺炎好了變腹瀉！狂拉肚子1周　抗生素引發「這桿菌」作怪

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新竹台大分院小兒腸胃科主治醫師李致任說，感染困難梭狀桿菌會引起腸道問題，通常發生在使用抗生素後，或在醫院住院時，症狀包含腹瀉、發燒、食慾不振、血便、腹痛、腹脹，且治療後可能復發。
李致任表示，兒童和成人都可能感染困難梭狀桿菌，以下4因素恐提高風險：
1、抗生素使用：困難梭狀桿菌感染風險主因是抗生素使用，因為腸道內的細菌平衡遭抗生素破壞，使困難梭狀桿菌有機會繁殖並引發感染。
2、先前感染：若孩子曾感染困難梭狀桿菌，未來再次感染的機率也會提高。
3、住院治療：困難梭狀桿菌可能會在醫療院所傳播，住院接受治療的兒童相對較易感染。
4、免疫力下降：因某些疾病而使免疫系統減弱的兒童，會更容易感染困難梭狀桿菌。
李致任指出，兒童感染困難梭狀桿菌，治療的主要方法包括停止可能引發感染的抗生素使用，並改用特定抗生素治療，同時進行支持性護理，包括補充水分與電解質，並應遵循醫師建議完成抗生素療程，以確保感染完全根除。
針對預防兒童感染，李致任也建議民眾：
◼️注意手部衛生：教導孩子正確洗手，使用廁所後與進食前，都應用肥皂水洗手至少20秒。
◼️正確使用抗生素：勿強烈要求醫師開立抗生素，但醫師若開立，應按照指示用完。
◼️服用益生菌：某些研究表示，益生菌可維護腸道細菌平衡，有助預防困難梭狀桿菌感染，建議可與家庭醫師討論補充益生菌。
◼️維護環境清潔：困難梭狀桿菌孢子可在物體表面存活很久，因此若必須在高風險環境如醫院等場所待一段時間，應對週邊徹底消毒。