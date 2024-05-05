眼睛乾狂點人工淚液！他角膜「佈滿點狀破皮」　醫：防腐劑傷眼

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淚水層，是淚膜三層中最厚的一層，主要由主、副淚腺分泌，包含水分、無機鹽、有機分子和抗菌物質，可提供角膜氧氣、養分、清除代謝產物、殺菌，並提供清晰的光學功能；油脂層，主要由眼瞼的皮脂腺分泌，可防止淚液蒸發。
淚液可潤滑眼球表面，防止眼球受傷
李欣叡指出，淚液可以潤滑眼球表面，減少眼球表面的摩擦，防止眼球受傷，且淚液中的蛋白質有抗菌、抗炎、抗氧化，避免眼睛遭受細菌與病毒侵害，另含有維生素、荷爾蒙和神經傳遞物質，可調節雙眼的代謝和生理功能，維持眼睛正常。
「最好的人工淚液」是哪牌？眼科醫解答
針對眼睛乾澀的原因，李欣叡說，包括年齡增長，淚液分泌量自然減少，另有某些藥物的使用會造成乾澀，其他例如乾燥空氣、冷空氣、強烈風力和空調等，以及某些疾病，一旦引起淚水、黏液、油脂分泌減少，或角膜上皮的平整性或淚膜成分改變，都可能導致淚膜變化而引發乾澀症狀。
李欣叡表示，人工淚液種類繁多，可分為液狀、凝膠狀、膏狀和植入型錠劑，門診常有患者詢問「最好的人工淚液」，其實沒有最好，只有最適合，若患者使用人工淚液的頻率非常高，或本身已在接受多種眼科藥物的治療，最好使用不含防腐劑的單劑量包裝人工淚液，以防過量防腐劑作用在眼球表面，反會使乾眼症更加惡化。