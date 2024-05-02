比iPhone還好用！Google Gemini支援中文：「真正的AI助理」
Google Gemini是DeepMind推出的大型語言模型，融合了文字、影像、音訊等多種數據類型進行訓練，Gemin可以利用自然語言回答用戶的問題，Gemini手機版App即日起開放繁體中文，還能直接取代Google 助理的語音功能，現階段為Android先行，官方指出，接下來的幾週，才會陸續開放 iOS 裝置使用，iPhone 最近只能先透過ChatGPT App來使用。
記者周淑萍/綜合報導
生成式AI大戰，除了網頁版，現在手機也有專屬的App陸續開放使用。Google旗下的Gemini，官方指出，繁體中文版本即日起正式推出，用戶可以透過手機上的 Gemini App，使用文字、說話或加入圖片的方式來問問題。
像是拍下漏氣輪胎的照片，詢問更換輪胎的方法跟步驟、書寫感謝信等，也能透過擴充功能，連結 Google 應用程式和服務，幫助使用者省下尋找的時間，還能執行許多 Google 助理的語音功能，像是設定計時器、撥打電話和控制智慧家庭裝置等。
想要在手機上使用 Gemini有兩種方式：
📍下載 Gemini App：點開專屬的App即可開始使用，但現階段只有Android先行，官方指出，接下來的幾週，才會陸續開放 iOS 裝置使用。
📍透過 Google 助理來啟用：說出「OK Google」或是長按電源按鈕，在特定手機型號上以螢幕對角線滑動的手勢操作，即可喚醒Gemini。
如果把Gemini當成語音助理便利性真的高很多，《NOWnews》實際體驗，Android用戶長按電源鍵就會出現Gemini，提出問題後會出現對話式且經過整理的回答，像是詢問母親節禮物怎麼挑？Gemini就會提供考慮的方向，接著推薦相關的禮物。而iPhone 的Siri則僅提供相關連結，Gemini可說是「真正 AI 助理」。