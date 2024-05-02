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柯文哲涉圖利遭列被告！高嘉瑜：財團吃人肉　柯市府還幫忙端盤子

▲高嘉瑜舉行「賴桑廟口開講」活動。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.17）
▲高嘉瑜舉行「賴桑廟口開講」活動。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.17）

記者何哲欣／台北報導

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，被質疑圖利威京集團，遭民眾告發涉貪，台北地檢署列他字案偵辦。前立委高嘉瑜說，財團拿刀叉吃人肉，柯文哲市府還幫忙端盤子。

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高嘉瑜在臉書說，他在7年前就曾關注此案，「可以說是第一個察覺京華城案貓膩的議員」，甚至還因此被京華城提告後獲不起訴處分，京華城容積率解套有兩個關鍵時間點，一個是從392%到560%，靠的是當時監委劉德勳的糾正文，此案除了北市府的縱容、威京主席沈慶京竟身兼國民黨中常委等爭議外，他過去也曾質疑「劉德勳監委違法縱容京華城放寬容積率，卻無人監督」的問題。

高嘉瑜說，他當時就質疑，劉德勳糾正市府文中竟完全採信前市長黃大洲、副市長林欽榮、政委張景森之說詞，無視所有曾參與此案的公務員包括前都發局長邊泰明、副局長許阿雪及資深市府專業官員認定的392%！更何況張景森跟林欽榮在當年京華城變更案時，一個是都發局局長，一個是科長，就連黃大洲也與京華城的關係密切，退休後還到京華城當董事，但劉德勳竟都沒有命三人進行利益迴避，最後無端要求市府給京華城560%容積率。

高嘉瑜還說，更誇張的是2017年5月4日，劉德勳竟也在監院委員會中臨時提案，表明要對台北市政府就京華城案提出質問；最終北市府沒能挺住壓力、棄守原則，令京華城最後不花一毛錢，就將容積率從392%提高到560%！最後京華城容積率從560%再三級跳到不可思議的840%，關鍵人物是柯文哲與當時的副市長彭振聲。

高嘉瑜說，如今京華城案再次引起社會的關注跟討論，希望不是雷聲大雨點小，呼籲司法單位一定要勿枉勿縱，讓操弄監委、官員的貪婪財團現形、讓醜陋的官商勾結、一起拿刀叉吃人肉、強占市民利益的人伏法，以昭公信！

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