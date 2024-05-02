1月到4月無颱風生成！今夏季「反聖嬰機率高」：颱風會很靠近台灣
時序已進入5月梅雨季，回顧今（2024）年1月至4月，台灣附近並沒有任何一顆颱風生成，也是自1951年後第14次，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，2000年後1至4月颱風較少的次數越來越多，不過科學上暫時沒有相對應的資料說明原因，較需關注的反而是今年夏天「反聖嬰現象」的機率高，屆時颱風生成位置可能更靠近台灣。
記者張志浩／綜合報導
賈新興指出，歷史統計資料顯示，每年1月至4月，颱風「氣候平均生成數」為1.8個，而今年1月至4月沒有颱風生成，雖然不算太異常，過去也曾發生過13次，但自2000年之後，1月至4月沒有颱風的年份就有8年，這部分需要更長期的觀察才能判斷原因。
此外，從1951年開始，1月至4月最多颱風生成的年份為1965年，當時有6個颱風，近期則是2014和2015年，連2年1月至4月出現5個颱風，而這兩年剛好是「聖嬰年」，不過同為聖嬰年的2023，卻只有1個颱風生成。
賈新興說明，颱風生成需要西北太平洋有「夏季季風」的建立，而通常這樣的環境都是在梅雨季過後出現，因此梅雨季前本就不是颱風的好發期；而今年格外受到關注的，是「反聖嬰現象」在夏季發生的機率高達60%。
反聖嬰發生時，颱風生成的位置會比較靠近菲律賓海，因此颱風會有「比較靠近台灣、生命週期較短、強度較弱」的特性，此外，反聖嬰還會造成10月中旬開始，中國北部的「冷空氣較強」，導致台灣宜蘭、東北部地區的「異常降雨」變多，對今年頻繁發生地震的東部地區，將會是一大考驗。