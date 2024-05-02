中市偏遠地區幸福公車　試乘鄉親：揪感心

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交通局長葉昭甫指出，為了讓偏鄉地區民眾享有完善公共運輸系統，台中市自106年起推動小黃公車，以計程車代替公車服務，行駛公車到不了的地方、也解決公車業者因搭乘人數不足的經營困境，小黃公車從原本2條路線服務豐原區及東勢區，在市府積極擴大服務範圍後，路線逐年倍增，109年6月推出另6條幸福小黃，主要服務台中山城及屯區民眾。
葉昭甫表示，交通局在110年7月再規劃7條幸福小黃上路，以增加服務海線偏遠地區居民，於111年10月再推出7條幸福小黃服務石岡、后里、外埔、梧棲、大肚、大雅，截至今年已有25條小黃公車路線，服務範圍涵蓋山海屯21個行政區及153里。
麗水居民李女士每個月固定要到大甲的醫院就診，過去回診時常要仰賴兒子特別請假載她去醫院，今仔細聆聽交通局人員的說明，親自試乘小黃公車後，高興的說原來可以從家裡附近的麗水站牌搭乘小黃24路直達龍井車站，以後自己再透過轉乘台鐵到達大甲火車站，搭乘火車還可以享有敬老愛心卡每趟30元補助，可以說整趟就醫車資都不用錢，全程有市府的福利照顧，對已經退休的族群朋友便利又省錢，以後要多加使用，還要向左鄰右舍鬥相報。
麗水里長陳耀墩說，交通局開闢小黃公車黃24路對地方的幫助非常大，民眾不管是就醫、就學、購物等活動，好像多了一雙代步的勇腳，地方大力宣傳小黃公車路線資訊，鼓勵學童或老年人可以多加利用，日前龍井國中更特別製作小黃公車黃24路搭乘資訊墊板，透過朝會時間鼓勵學生踴躍搭乘，不僅建立從小養成搭乘公共運輸的習慣，更進而減少私人運具的使用，達成減碳、促進道路交通安全等各種效果。
葉昭甫表示，小黃公車以長者就醫採買、學童就學外出需求佔大多數，黃24路麗水田中線於今年1月18日起上路，每日各提供10班次，自麗水行駛至龍井車站(龍新路)，沿途行經麗水里活動中心、福田社區活動中心、龍井區農會、龍井國小、龍井國中、龍井區公所、龍泉國小等多處重要地點，並配合學校上下課時間調整尖峰時段班次，滿足學生就學需求，減輕家長接送負擔。