總統府為何拖1個月才駁喬NCC人事？郭正亮爆：與這人被幹掉有關
民眾黨立委黃國昌爆料，總統蔡英文曾向民眾黨主席柯文哲提議，國家通訊傳播會（NCC）人事，按國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席分配，卻遭總統府駁斥；但黃國昌表示，這件事3月22日媒體訪問他時就曾說過，為何府發言人拖了1個多月才澄清？對此，前立委郭正亮表示，舊聞再度變成新聞，是因為原本內定的主委劉柏立「被幹掉」，大家好奇人事案形成的過程。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮今（2）日在《大新聞大爆卦》表示，NCC人事按政黨比例分配，這個新聞很早就出來了，當時大家也不覺得有什麼奇怪的地方；而總統府發言人林聿禪1日針對此事作出的回應，重點在於「關於NCC的相關提名作業，蔡英文皆有與準總統賴清德充分溝通」，NCC人事案再度變成新聞，就是因為原本內定的主委劉柏立「被幹掉」，且人事案還被爆出有媒體大亨介入，才把翁柏宗換上。
郭正亮說，事實上就是因為翁柏宗才引起這段舊聞，現在大家就是想要了解劉柏立是被誰「幹掉」的，是不是媒體大亨去接觸了準總統府秘書長潘孟安，潘孟安又去說服準總統賴清德決定不要劉柏立，然後再去跟蔡英文說要換掉劉柏立，現在大家好奇的是人事案形成的過程。