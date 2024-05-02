小S二女兒模仿《康熙來了》哏圖！還原媽媽回家語錄：小孩都這樣
藝人小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚19年，育有3個女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）與許老三（許曦恩）。Elly和Lily雖然未正式出道，但兩人已多次替雜誌拍攝封面照、業配商品等等，全身上下充滿星味。Lily近日受邀雜誌拍攝封面照，幕後花絮要她模仿媽媽小S在家的說話語氣，還有網路瘋傳的《康熙來了》哏圖，網友看到後笑說：「Lily好可愛！」
記者薛羽彤／綜合報導
Lily近日登上雜誌封面，分享她善良、樂觀的人生態度。雜誌拍攝幕後花絮曝光，她被要求模仿媽媽小S，而她也大方接受挑戰，Lily模仿媽媽一回家都會說：「女兒們～媽媽回家啦～（拉尾音）」，看到沒有人理她，又會露出難過的語氣，「怎麼沒有人！都不來迎接母親大人嗎？唉，現在小孩都這樣啊，嘖，眼裡都沒有媽媽了。」
此外，雜誌還要求Lily模仿小S在《康熙來了》的兩大哏圖，配合度超高。影片曝光後，網友們紛紛笑喊，「企劃好用心喔」、「女兒好漂亮有氣質學媽媽小S的聲音好像哦」、「Lily好害羞呀」、「Lily好可愛！」
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