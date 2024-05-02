T1季後賽分析／卡森斯硬抗「港都雙塔」　胡瓏貿成系列賽關鍵角色

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台啤雲豹本季以18勝10敗的戰績，拿下聯盟戰績第2，球隊成軍後首度殺進季後賽紀錄，陣中雖有蔣淯安坐陣，但也有高錦瑋、林信寬這些年紀較輕的主力球員。而高雄全家海神過去從來沒有錯過季後賽，並且在T1聯盟成立後第一季拿下過總冠軍，主力球員幾乎都是老將，雙方在身體強度及經驗上可能會有所落差。
本季雲豹隊場均得分高達104.6，為聯盟中唯一一支場均破百的球隊，高錦瑋的加入讓雲豹球隊場上多一名持球點，其切入能力是一把能撕裂對手防線的尖刀；林信寬則是首季就命中54記三分球、命中率高達38.8%的菁英射手，兩人讓雲豹這一季變成一支完全不同的球隊。但在更高強度的季後賽中，兩人能否維持例行賽表現？這將會是雲豹進攻引擎能否繼續高速運轉的關鍵。
海神方面，在少了布銳克曼後，這支訓練有素的球隊受到重創，但他們也在史考特的加入後，慢慢克服了主控缺陣的影響。不過球隊在邱子軒受傷後，替補控球位置懸缺，去年曾使用過的3衛陣容也缺了一角，相比雲豹有多個攻勢發起點，海神進攻模式略顯單一。海神澳籍主帥喬伊斯過去2年已經展現過出色的系列賽調整能力，去年沒有庫薩斯也依舊和獵鷹「三塔」打到最後一兵一卒，他的運籌帷幄，將會是「南霸天」想要下克上不可或缺的元素。
📌系列賽看點：卡森斯首次代表雲豹出戰季後賽 挑戰總冠軍
這是前NBA球星卡森斯生涯首次在台灣打季後賽，本季他在季中加入之後，表現一直備受關注，不過其場上發揮受到個人身體狀態影響，起伏有些大。據了解他在4月回歸之前，將近兩個月的時間沒有打5對5，只有打一些3對3的比賽，復出後的3場比賽總計55投22中，三分球18投5中，效率頗為平庸，在和團隊磨合上也還有一些問題。
不過卡森斯能夠提供給雲豹需要的身體素質和籃下高度，以對抗擁有「港都雙塔」庫薩斯和艾倫坐鎮的海神禁區。事實上，雲豹的陣容和球員名單，並不需要他強出頭得分，這本就是一支得分點眾多的球隊。
就如同卡森斯當初來台時所說的，他來這裡是要拿冠軍，作為團隊的一名成員不介意個人數據，如今是他兌現諾言的時候了。雲豹這一季有能力可以爭冠，但海神絕不是可以小看的對手，他們訓練有素、意志如鐵，這個系列賽將考驗雲豹球星和年輕球員的執行力，缺乏專注力將使他們陷入苦戰。
📌關鍵球員：海神一哥胡瓏貿的發揮關鍵 打得強悍、同時也得冷靜
海神和戰神是本季例行賽唯二擊敗過卡森斯的球隊，在1月27的那一場比賽，胡瓏貿還和卡森斯有些激烈的肢體接觸。從這支球隊成軍開始，胡瓏貿就是海神最重要的本土球員，他是國家隊級鋒線，擁有出色的身體素質和防守，他寸土不讓的武裝心態，是海神重要的元素。
不過在這一輪系列賽中，胡瓏貿需要打得更加冷靜，讓自己留在場上，他可以打3號、也可以打4號，這是很多本土大前鋒沒有的優勢。雲豹擁有克羅馬這個場均25.7分的超級得分點，如果海神要跟著打一大一小的洋將陣容，那胡瓏貿就要承擔4號位，他有可能會對位到卡森斯，以將庫薩斯留在禁區護框；而若海神在系列賽中變陣打「雙塔」，那胡瓏貿可能會在一些時間去守到克羅馬，換言之都會對上關鍵球員，而他需要表現得更好。
胡瓏在首次總冠軍賽的表現讓人難忘，前兩戰轟下64分，包括G1的絕殺三分球，雖然G3傷退，但仍獲得總冠軍賽MVP（FMVP）。今年能否再率隊回到這個大舞台上，他必須拿出相對應的水準。
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