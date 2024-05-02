2重要數據揭示台灣新財富效應　謝金河曝半導體掀大浪恐遇新問題

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謝金河表示，台股ETF規模突破2兆元，主要是因為00940效應影響，從去（2023）年底的1.46兆元，在今年4/29突破2兆元，光是今年4月前就增加5500億元。儘管00940在上市以來，股價從未站在面額上，這次更跌到9.24元（發行價10元），但他認為「也許是個機會」。00939則從15.39元跌到13.26元，也是如此。「這都突顯一個現象：投資千萬不要趕熱鬧，人潮退去，也許才是個機會」。
針對貧富差距加劇的現象，謝金河表示，貧富差距達到66.9倍，這個差距實在很嚇人，但對照南韓140倍、法國627倍、英國109.5倍，看起來全球都很可怕。而台灣66.9倍還是3年前的數據，若現在再調查一次，這個數字一定更嚇人。
謝金河說，台灣自1990年以來，出現2次財富重分配大浪，一次是過去30年，分為到中國投資與否，拉出很大的差距。在中國經濟大奔馳年代，很多台商在中國大賺百億、甚至千億元的人很多，這是拉大差距的第1波大浪。
謝金河表示，而這一次，也就是第2次大浪，則是半導體帶來的新財富效應，凡是台積電建廠所到之處，房地產都會跟著飆漲，這個現象從台中、台南、高雄到嘉義，甚至有跑房地產的記者分享，苗栗頭份出現一坪50萬元的房子，對此感到不敢置信。而且台積電效應還外溢到日本熊本。
謝金河指出，近期中信金公布的擁有10億資產有錢人超過7000人，而且愈來愈增加，這也顯現在豪華跑車上。去年法拉利在台灣售出超過1300輛，4年成長1倍，以全球佔比來看，台灣擁有法拉利密度世界第1。最近保時捷公布第1季銷售業績，全球衰退4%，但台灣逆勢成長19%，與中國衰退24%呈現強烈對比。法拉利執行長撰寫報告，稱台灣法拉利熱效應主要因為「台灣有不少因晶片熱潮致富」。
謝金河表示，台積電一個人的武林效應擴散，除了半導體相關產業，很多設備廠、相關供應商，都跟著台積電致富，這是台灣第2波財富大浪，這2波大浪抓到的人，都堪稱是「人上人」。但他話鋒一轉表示，面對資金大浪，所得分配不均，這也許是賴清德未來必須面對的頭號議題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。