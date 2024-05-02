客家古蹟旁蓋群聯電子大樓掀反彈 陽明交大急煞車稱共識前不推動
陽明交大六家校區傳將在客家古蹟群旁興建「群聯電子大樓」，引發師生不滿連署抗議。前新竹縣縣長林光華更在今（2）日召開記者會痛批破壞客家文化。對此，陽明交大今日緊急發出聲明稿表示，目前此規劃案仍在構想階段尚未形成執行方案，在達成最大共識前，不會繼續推進行政作業。
記者魏妤庭／台北報導
陽明交大以產學合作之名，推動客家學院校區興建商辦大樓案，消息一出便引發師生及各界強烈反彈，指出陽明交大六家校區具以客家文化教育發展為主的歷史脈絡，保留國家三級古蹟問禮堂等歷史建物，控訴校方為了替群聯電子解決企業辦公室四散竹北且租金昂貴問題，以產學合作為由，在六家校區興建辦公大樓，以40年為期，企業具70%面積優先使用權，並繳納租金給學校，僅30%面積為陽明交大使用，恐破壞客家古蹟群，因而發起連署反對此案，目前連署突破3600份。
林光華今日也在陽明交大六家校區召開記者會，除聲援客家學院師生外，也強調土地是在交大前校長張俊彥支持下成立客家學院，並以象徵性的25萬元成交，目的是用來發揚客家歷史與文化，卻成為陽明交大校長林奇宏搞地皮套利工具，批評陽明交大產學合作是欺騙社會，產學合作對象應該是客家語文化兩主軸才合乎邏輯。
對於興建群聯電子大樓一案爭議不斷，陽明交大今日發出最新聲明表示，充分理解尊重各界對客家文化學院規劃的意見，將持續與相關單位、人員進行溝通。目前此規劃案仍在構想階段，尚未形成執行方案，在達成最大共識前，不會繼續推進行政作業。