美國訪團主席致詞遇1狀況　韓國瑜出馬「超快反應」秒化解

客家古蹟旁蓋群聯電子大樓掀反彈　陽明交大急煞車稱共識前不推動

▲陽明交通大學師生反對校方以產學合作之名，在客家學院校區興建商辦大樓。（圖／翻攝自客家學院官網）
▲陽明交通大學師生反對校方以產學合作之名，在客家學院校區興建商辦大樓。（圖／翻攝自客家學院官網）

記者魏妤庭／台北報導

陽明交大六家校區傳將在客家古蹟群旁興建「群聯電子大樓」，引發師生不滿連署抗議。前新竹縣縣長林光華更在今（2）日召開記者會痛批破壞客家文化。對此，陽明交大今日緊急發出聲明稿表示，目前此規劃案仍在構想階段尚未形成執行方案，在達成最大共識前，不會繼續推進行政作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陽明交大以產學合作之名，推動客家學院校區興建商辦大樓案，消息一出便引發師生及各界強烈反彈，指出陽明交大六家校區具以客家文化教育發展為主的歷史脈絡，保留國家三級古蹟問禮堂等歷史建物，控訴校方為了替群聯電子解決企業辦公室四散竹北且租金昂貴問題，以產學合作為由，在六家校區興建辦公大樓，以40年為期，企業具70%面積優先使用權，並繳納租金給學校，僅30%面積為陽明交大使用，恐破壞客家古蹟群，因而發起連署反對此案，目前連署突破3600份。

林光華今日也在陽明交大六家校區召開記者會，除聲援客家學院師生外，也強調土地是在交大前校長張俊彥支持下成立客家學院，並以象徵性的25萬元成交，目的是用來發揚客家歷史與文化，卻成為陽明交大校長林奇宏搞地皮套利工具，批評陽明交大產學合作是欺騙社會，產學合作對象應該是客家語文化兩主軸才合乎邏輯。

對於興建群聯電子大樓一案爭議不斷，陽明交大今日發出最新聲明表示，充分理解尊重各界對客家文化學院規劃的意見，將持續與相關單位、人員進行溝通。目前此規劃案仍在構想階段，尚未形成執行方案，在達成最大共識前，不會繼續推進行政作業。

陽明交大師生怒了！不滿六家校區蓋商辦　批圖利企業、毀文化資產

師生不滿校區蓋商辦！陽明交大：不影響客家古蹟、溝通後再推動

陽明交大生228辦大遊行！校長「1句話」遭炎上　兩度致歉改3/1辦

緯創林憲銘獲頒陽明交大名譽博士　分享人生價值觀「外圓內方」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生