全家「New Balance灰潮霜淇淋」超萌特殊款只賣4天！灰奶茶也開喝

全家便利商店日前宣布Fami!ce霜淇淋最新聯名，將開賣New Balance「灰潮霜淇淋」，以質感茶風味褐色的「炭焙烏龍」霜淇淋搭配「潮酷灰色香草」搭上質感茶褐色，讓大家超級期待5月5日起全台開吃最潮霜淇淋。現在New Balance還分享爆炸好消息，將連著兩週末特別推出New Balance x 全家Fami!ce霜淇淋限定活動，可以免費訂製有超萌眼睛與自選配料的服務開吃超萌特殊款，只在全家台北明曜店、全家台中三越店。還攜手ODD ONE OUT打造Grey Days「元祖灰鮮奶茶」也是5月開喝。
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以「元祖灰」成為灰潮始祖的New Balance，歡慶「Grey Days 2024」年度盛事「灰潮型動」，展開一系列慶祝活動，除了邀請到亞太區形象大使IU李知恩示範多款經典鞋款與概念新作，更釋出限定Grey Days Pack鞋履。還驚喜首度跨界聯名全家Fami!ce霜淇淋，推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」獨家風味。已在網路上受封最潮霜淇淋的「灰潮香草」口味，選用天然香草萃取液搭配台灣黑金竹炭粉調製成灰色系霜淇淋，搭配純黑餅皮；而「炭焙烏龍」則口味則使用東方美人茶與台灣黑金竹炭粉製成香醇茶韻，5月5日起於全台「全家」限定店舖正式販售。
特別加映的New Balance x 全家Fami!ce霜淇淋限定活動，將於5月4日至5月5日、5月11日至5月12日連著兩週末，在全家台北明曜店、全家台中三越店，可以免費訂製有3款超萌眼睛，還能搭配綜合碎堅果、杏仁角、巧克力粉、OREO餅乾碎等自選配料的服務，數量有限，贈完為止。 New Balance x 全家Fami!ce霜淇淋 週末限定活動 活動日期：2024 年5月4日至5月5日、5月11日至5月12日 活動時間：12:00-18:00 活動地點：「全家」台北明曜店 : 台北市大安區仁愛路四段151巷34號36號、「全家」台中三越店：台中市西屯區臺灣大道三段328號
New Balance還攜手台北風格茶飲ODD ONE OUT，合作打造Grey Days「元祖灰限定版鮮奶茶」，由茶藝專家、調酒師及甜點師共同研發，選用以百年古法釀造的雲林百年老字號「瑞春」豆麥醬油、搭配彰化優質牧場乳源打造醬油奶蓋，融入經後發酵處理的特選大葉種深焙普洱鮮奶茶，喝起來帶有烤堅果餅乾、乳酪香氣及玉米甜感。
「元祖灰鮮奶茶」搭配NB Grey Days限定杯身，即日起至5月31日，在ODD ONE OUT實體店面及線上外送平台同步販售，還搭配NB Grey Days 限定杯身及特調飲品「元祖灰鮮奶茶」—醬油奶蓋普洱鮮奶茶；敦南概念店二樓還設有此次合作小型展覽。