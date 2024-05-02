搜救犬Roger中職開球！當捕手「叼球不想放」超萌　全場爆歡笑聲

別怪中華隊！「台灣殺手」今永昇太開季大殺四方　小熊教頭也讚嘆

▲綽號「台灣殺手」的今永昇太，開季至今在大聯盟大殺四方，他的表現就連小熊教頭Craig Counsell也給予高度肯定。（圖／美聯社／達志影像）
▲綽號「台灣殺手」的今永昇太，開季至今在大聯盟大殺四方，他的表現就連小熊教頭Craig Counsell也給予高度肯定。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太，今（2）日先發出戰紐約大都會，他持續展現出高檔表現，主投7局無失分，飆出7次三振、只被敲出3支零星安打，幫助小熊最終在客場以1:0擊敗大都會，今永也收下開季5連勝，目前防禦率僅0.78是全大聯盟最佳。小熊總教練Craig Counsell賽後也讚賞今永昇太的表現，並說到：「今永昇太實在是太出色了，這7局是非常棒的投球，沒有陷入麻煩，投起球來乾淨俐落，這是一場非常棒的投球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太收下開季5連勝，徹底封鎖大都會打線，也是日籍球員史上第3位，開季拿下5連勝的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太收下開季5連勝，徹底封鎖大都會打線，也是日籍球員史上第3位，開季拿下5連勝的選手。（圖／美聯社／達志影像）
今永昇太也在本場比賽賽後接受訪問，並透過翻譯表示，其實今天自身的速球狀況不是最佳狀態，也有和捕手Miguel Amaya持續溝通並做調整，確保不要被大都會打線打出強勁擊球。

今永昇太也謙虛地表示，對方可能沒有蒐集太多有關自己的資料，他說：「當他們看更多影片、蒐集更多數據，他們就會制訂出攻擊我的策略。所以一旦發生這樣的狀況，我就需要做出調整，在場上證明我自己。」


現年30歲的今永昇太，過去在日職時期效力於橫濱DeNA海灣之星隊，當時表現相當優異的他，就是球隊相當倚重的王牌。總計今永在日職舞台闖蕩8年，戰績通算為64勝50敗，防禦率僅3.18，並且飆出1021次三振，僅有280次保送。

今永昇太也在休賽季透過入札制度，正式挑戰大聯盟舞台，並以4年5300萬美元（約新台幣16.5億）合約加盟芝加哥小熊，與日籍強打鈴木誠也成為隊友。如今他也搖身一變，成為小熊隊陣中相當倚賴的先發投手人選，也讓總教練對於他的表現讚不絕口。

而事實上今永昇太還有一個綽號非常響亮，又叫作「台灣殺手」。原因就是因為過去在亞冠賽與12強等國際賽事上，今永昇太身披日本武士隊戰袍面對到中華隊時，都展現出十足壓制力，也因此獲得此封號

2017年亞洲冠軍爭霸賽，當時今永昇太在面對以年輕打者為主體的中華隊，今永先發主投6局就狂飆12次三振，中華隊打線幾乎拿他沒轍，團隊僅打出3支安打。當時中華隊最終以2:8敗給日本，2分是朱育賢從平井克典手中擊出的2分砲，也是亞冠賽兩場賽事中，中華隊唯一一次得分。

此外，在2019世界棒球12強賽事上，今永昇太再度以先發之姿對決中華隊，只不過這次從東京巨蛋換至洲際棒球場出賽。過了2年之後，今永的表現仍舊精彩，面對中華隊主投3局沒有丟掉分數，最終中華隊以1:8輸給日本，但仍舊攜手日本闖進複賽。究竟之後的國際賽事，甚至是在年底的世界棒球12強賽事上，能否再度看到今永昇太對決中華隊的畫面，也格外讓人期待

▲今永昇太過去就是日本武士隊的常客，二度面對中華隊都上演好投。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.07）
▲今永昇太過去就是日本武士隊的常客，二度面對中華隊都上演好投。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.07）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

日本最強投非山本由伸、大谷翔平　狂！今永昇太居MLB投手雙冠王

今永昇太7局無失分狂飆7三振！開季勇奪5連勝　日球員史上第三人

大聯盟票選4月投打最優秀球員！日籍雙雄大谷翔平、今永昇太獲選

「今永男孩」脫衣應援！今永昇太送T恤照脫　網笑：誰也阻止不了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生