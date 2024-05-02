別怪中華隊！「台灣殺手」今永昇太開季大殺四方　小熊教頭也讚嘆

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今永昇太也謙虛地表示，對方可能沒有蒐集太多有關自己的資料，他說：「當他們看更多影片、蒐集更多數據，他們就會制訂出攻擊我的策略。所以一旦發生這樣的狀況，我就需要做出調整，在場上證明我自己。」
現年30歲的今永昇太，過去在日職時期效力於橫濱DeNA海灣之星隊，當時表現相當優異的他，就是球隊相當倚重的王牌。總計今永在日職舞台闖蕩8年，戰績通算為64勝50敗，防禦率僅3.18，並且飆出1021次三振，僅有280次保送。
今永昇太也在休賽季透過入札制度，正式挑戰大聯盟舞台，並以4年5300萬美元（約新台幣16.5億）合約加盟芝加哥小熊，與日籍強打鈴木誠也成為隊友。如今他也搖身一變，成為小熊隊陣中相當倚賴的先發投手人選，也讓總教練對於他的表現讚不絕口。
而事實上今永昇太還有一個綽號非常響亮，又叫作「台灣殺手」。原因就是因為過去在亞冠賽與12強等國際賽事上，今永昇太身披日本武士隊戰袍面對到中華隊時，都展現出十足壓制力，也因此獲得此封號。
2017年亞洲冠軍爭霸賽，當時今永昇太在面對以年輕打者為主體的中華隊，今永先發主投6局就狂飆12次三振，中華隊打線幾乎拿他沒轍，團隊僅打出3支安打。當時中華隊最終以2:8敗給日本，2分是朱育賢從平井克典手中擊出的2分砲，也是亞冠賽兩場賽事中，中華隊唯一一次得分。
此外，在2019世界棒球12強賽事上，今永昇太再度以先發之姿對決中華隊，只不過這次從東京巨蛋換至洲際棒球場出賽。過了2年之後，今永的表現仍舊精彩，面對中華隊主投3局沒有丟掉分數，最終中華隊以1:8輸給日本，但仍舊攜手日本闖進複賽。究竟之後的國際賽事，甚至是在年底的世界棒球12強賽事上，能否再度看到今永昇太對決中華隊的畫面，也格外讓人期待。
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