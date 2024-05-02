4月人氣高股息ETF也震盪！今年報酬雙位數這5檔超亮眼
台股4月天結束！重量級個股尾盤下殺，台股加權指數4月最後一個交易日上演尾盤由紅翻黑的急殺戲碼。盤面人氣族群高股息ETF，19檔中也僅有2檔守住漲勢，包含凱基優選高股息30（00915）上漲0.19%，以及永豐ESG低碳高息（00930）上漲0.1%，其中又以00915漲幅居前。另外，今年以來報酬率達雙位數則有5檔，包括00915、00900、00936、00713、00918，其中00915、00936、00713、00918同時也在上沖下洗的4月，繳出超越大盤的表現。
記者許家禎／台北報導
歷經大起大落的4月，台股加權指數月線勉力守住紅盤，是2月以來連續第三個月收紅，同一時間高股息ETF族群同樣繳出連續三個月收紅的有7檔，今年以來報酬率達雙位數則有5檔，包含凱基優選高股息30（00915）、富邦特選高股息30（00900）、台新永續高息中小（00936）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918），其中00915、00936、00713、00918同時也在上沖下洗的4月，繳出超越大盤的表現。
凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，雖然聯準會主席鮑爾在甫落幕的例會中試圖消除市場對升息的疑慮，但美國ISM製造業指數下滑，通膨數據頑強，在評價面偏高情況下，美股仍做出修正反應，連帶使得台股情緒受影響。隨著接下來台股進入除權息旺季，上市櫃公司陸續公布股息政策，勢必牽動市場資金動向。
施政廷預期台股未來12個月企業獲利仍處於上升軌道，但成長幅度將趨緩，相較於過往市值前300大企業現金股息殖利率動輒6、7%，今年可能多數會落在4-5%，加權指數現金股息殖利率未來12個月更可能下滑到3%以下。因此建議想利用高股息ETF打造現金流的投資人，與其追求絕對高息，能創造含息總報酬表現的投資標的，反而更能代表高股息ETF追求股價股息全兼顧的投資初衷。
※【NOWnews 今日新聞
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