歐盟拜會關切！陳菊：人權會依策略計畫 成立推動逐步廢死小組
憲法法庭日前舉行廢死辯論，引發民意反彈，呼籲大法官不要與民意為敵，不要做出死刑違憲的解釋。監察院長、國家人權委員會主任委員陳菊昨下午會見歐洲經貿辦事處代表高哲夫就死刑存廢、移工、人權教育等人權議題進行廣泛地交流，陳菊說，人權會依據中程策略計畫，成立推動逐步廢除死刑小組，並參考歐洲國家廢除死刑的經驗，進行社會溝通、推動關心照顧被害者等制度等。
記者何哲欣／台北報導
陳菊說，台灣上個月就死刑釋憲案也進行公開的言詞辯論，人權會受邀以鑑定機關身分，由高涌誠委員代表出席憲法法庭，從國際人權公約觀點分析，提供鑑定意見，表達廢除死刑的立場。人權會依據中程策略計畫，成立推動逐步廢除死刑小組，並參考歐洲國家廢除死刑的經驗，進行社會溝通、推動關心照顧被害者等制度等。
陳菊提及，廢除死刑在台灣具有高度爭議，根據調查，民意80%支持死刑，在國會與整個社會氛圍，廢除死刑的立場也遭受很大的輿論壓力，需要更多理性的討論空間。人權會基於保障生命權與人性尊嚴，將持續與NGO團體、大專院校合作，展開社會對話，修復犯罪創傷，保護被害人正義。
高哲夫表示，人權是歐盟的DNA，在歐盟印太合作戰略中人權是關鍵的一環，台灣是歐盟的重要夥伴，期待台歐盟雙邊能就人權議題持續深化交流。高哲夫也提到，期待透過歐盟的經驗分享，協助台灣達到逐步廢除死刑的目標。
陳菊表示，台灣近幾年來，在許多人權領域上都有很重大的進步，期盼人權會未來能夠與歐盟進一步合作，讓支持廢除死刑的聲音在社會能被充分瞭解，展開進一步的對話。也期盼未來能夠有機會前往歐洲回饋分享台灣的人權經驗，共同為世界人權之進步做出貢獻。