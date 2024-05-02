首屆「小小兵路跑」7月台北登場！3公里親子賽事　超萌獎牌搶先看

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本次「小小兵萌趣路跑 Minions Run Taipei 2024」由環球產品與消費體驗授權擁有豐富 IP 線下活動經驗的 CAPSULE 作為主辦，活動場地設於新北市大都會公園，路線全長約三公里，孩童滿 6 歲即可和家長一同參與。
現場不僅能夠體驗有趣的路跑活動，還有各種吸睛的拍照打卡點以及親子互動的體驗遊戲，更有神秘活動將在未來陸續公開。在 5 月 10 日（五）23:59 前完成報名，即可獲得限定金屬勳章，當天完賽還能加碼把紀念獎牌帶回家！
報名即獲得精美周邊！跑者化身小小兵熱血開跑
本次路跑的周邊套組共有兩組，分別為 $980 及 $1,980 元，內含專屬造型跑衣、髮帶及超搶眼的襪子，讓所有跑者都能化身小小兵！「小小兵豪華組」除上述品項外，還有一系列實用的生活用品如：水壺、運動毛巾、束口袋、鑰匙圈等。
主辦方還推出一系列讓粉絲可以加購的「夏日」周邊商品，如：飲料提袋、漁夫帽、零錢包，以及海洋風視覺的資料夾，讓喜歡蒐集小小兵周邊的朋友自行選購。
此外，本次活動更與上海商銀的小小兵信用卡合作，只要刷小小兵信用卡報名，無論是小小兵入門組或是小小兵豪華組，即可享 5% 優惠。
「小小兵萌趣路跑 Minions Run Taipei 2024」活動資訊
活動時間：7 月 6 日（六）7:00 ~ 11:00
報名時間：5 月 2 日（四） ~ 5 月 17 日（五）
活動地點：新北市大都會公園
授權單位＆主辦單位：NBC 環球集團與 CAPSULE
活動專屬社群：Facebook 粉絲專頁、Instagram