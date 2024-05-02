轟藍白沒收民主 沈伯洋嘆擋不住「改天提京台鐵路條例三讀」
立法院預計今（2）日針對環島高鐵與花東快草案進行協商，卻在下午臨時宣布取消，傳是民進黨團不願出席，對此黨團總召柯建銘召開記者會，說明兩案需更多時間，認為應擇期協商，卻被扣上阻擋花蓮發展的帽子，痛批藍白現今狼狽為奸，沒收委員會不審查，程序委員會阻擋民進黨提案，如今協商也要沒收。立委沈伯洋補充，若藍營提《京台特別條例》，要蓋北京、台北鐵路，委員會不給審查，保留直接進協商然後表決三讀，反問這樣合理嗎？嘆很多事情擋不住，「國家一定完蛋」。
記者陳威叡／台北報導
民進黨團今日召開「藍白沒收民主 國會香港化」記者會，批評委員會法案從不被審查，要審查就要散會，程序委員會封殺民進黨團案，如今就連協商也要沒收，全部輾壓不給討論。沈伯洋舉例表示，也可以去玩中國後，回來說要蓋北京到台北鐵路，提案《京台特別條例》，當立委有異議就搭配召委全案保留，直接進協商，甚至直接把協商沒收，直接三讀表決通過，「大家覺得合理嗎？這就是他們現在玩的遊戲。」
沈伯洋表示，藍營內部似乎彼此競爭誰賣台比較快，法案三讀從頭到尾不用一個禮拜，都是傅崐萁說了算，而之所以能這樣，就是另有政黨默默在旁幫忙，甚至想動國安相關法律或是《反滲透法》，不斷搭配中國的法案，如次台灣一定會進入內國法化，變成法律框架的一部分，嘆很多事情擋不住了，把手伸到監察院、司法院，沒有行政立法分際，「這個國家一定會完蛋。」