用藝術撫平傷痛！柬埔寨劇團創辦人宣佈將來台演講 深耕台灣社區
繼三月法爾劇團來台演出後，其母組織法爾藝術學院(Phare Ponleu Selpak)執行長Osman KHAWAJA今（2）日宣佈將在本月來台演講。除了由新故鄉文教基金會在南投辦理的2024亞太社會創新高峰會分享法爾如何用藝術撫平傷痛，更由文化部所屬國立台南生活美學館在嘉義辦理兩場走入社區的講座，與國家文藝獎得主吳瑪悧藝術家、新故鄉文教基金會廖嘉展董事長對談，討論藝術如何成為療癒、賦權和社會變革的強大工具。
國際中心賴正琳／綜合報導
柬埔寨「法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）」歷史背景主要追溯至1986年在泰柬邊境難民營發生的故事，當時法國志工維諾妮卡．德克洛普(Véronique Decrop)透過藝術協助治癒孩童們經歷戰爭的創傷；難民營關閉後，於1994年法國志工與她當時的九位學生一同在馬德望創立藝術中心，協助更多受創的孩童度過艱難時刻，這也是法爾藝術學院的由來。對藝術的熱情分享給其他面臨類似挑戰的兒童和青年，以幫助個人治癒並重建被戰爭摧毀的社區。
法爾劇團表示，感謝屏東縣政府文化處於今年三月邀請來台演出，讓藝術遍地開花為主軸的南國表演藝術節增添國際多元文化色彩，也在演出後熱情與觀眾留影留念，讓這份因文化牽起的友誼因彼此瞭解而更加認識。
法爾劇團發展經理許茜雯說：「延續南國表演藝術節的演出後，期望透過母組織的故事，讓大家更認識法爾在非營利組織的教育投入及社會企業的市場與就業機會的開拓。」