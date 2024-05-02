中市「宮廟風華」活動　議員批宣傳效益差

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台中市議會今進行教育文化業務質詢，議員曾朝榮表示，5月1日是農曆3月23日，媽祖生日，不少媽祖廟都有舉辦相關活動，文化局也有規劃台中媽祖國際觀光文化節系列活動 「宮廟風華」，每年從元宵節到5月。
宮廟風華活動，每年花6、700萬元經費，邀請民眾一同體驗結合藝術與宗教的文化盛典，與媽祖同行，欣賞精采表演，祈願媽祖保祐國泰民安，風調雨順，凝聚區里間對信仰的認識。
不過，民眾發現，其中一場，YouTube 觀賞次數只有2位數，這樣的宣傳效益，讓人無法接受。曾朝榮指出，樂成宮舉辦的旱溪媽祖遶境十八庄活動，帶動區里、宮廟、信徒間的串聯，但反觀「宮廟風華」很多人根本不知道有這樣的活動，令人震驚。
他說，北屯南興宮每年都是搭個舞台表演一下，一成不變，應該有些創新作為，尤其當地遷入許多新住民，對於南興宮200多年媽祖廟，他的典故、歷史、故事與意義傳承，應輔導宣導，發揮功能。
曾朝榮認為，辦活動就是要吸引民眾踴躍參與，大力宣傳，「宮廟風華」活動前，除了開一場記者會，沒看見其他宣傳，批評辦活動不是錢花了就好，要有活動效益，樂成宮就做得很成功，一個文化局竟然比不上一個宮廟，真的很落漆，要求市府加強行銷宣傳，持續結合優質藝文展演活動，將傳統民間宗教活動，結合城市行銷，讓國人重視台灣重要的無形文化資產。