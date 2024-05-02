NBA季後賽／熱火無緣「老八傳奇」！球評李亦伸分析最大敗因爲何
邁阿密熱火成為東區第一支季後賽被淘汰的球隊！NBA美國職籃季後賽首輪系列賽G5，由波士頓塞爾提克在主場迎戰邁阿密熱火，終場塞爾提克以118：84擊敗熱火，系列賽以4:1將熱火淘汰。球評李亦伸分析熱火最大敗因，儘管他們有著教科書等級的區域聯防、三分球搭配傳切的進攻方式，但是依舊無法威脅真正的強者，直言防守強度、對位身材優勢才是球隊壓制力的展現。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
在此次系列賽中，熱火僅第二場贏球，其餘四場比賽中有三場總得分低於90分，球隊整體得分能力不理想，讓塞爾提克以壓倒性勝利順利挺進第二輪賽事。
球評李亦伸分析熱火最大敗因，儘管他們有著教科書等級的區域聯防、三分球搭配傳切的進攻方式，但是依舊無法威脅真正的強者，直言防守強度、對位身材優勢才是球隊壓制力的展現。
此外李亦伸指出教頭的重要性，熱火總裁Pat Riley建立球隊文化在先，打下球隊的紀律，讓總教練 Erik Spoelstra更好執教，可惜熱火固有優勢在此次系列賽中沒有表現出來，遭對手血洗率先出局。
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