林柏宏爆15年前片場挨轟！導演嘶吼痛罵「你這樣笑很醜」全場尷尬
第26屆台北電影節今（2）日舉行廣告發布記者會，影展廣告由本屆影展大使林柏宏、導演傅天余，繼15年前的《帶我去遠方》後再度攜手合作；林柏宏透露，求好心切的傅天余當年在片場曾經大喊他：「林柏宏你不要這樣笑，你這樣很醜！」當時所有工作人員都看向他，令他感到相當尷尬。
記者黃雅琪／台北報導
《帶我去遠方》是傅天余導演首部電影長片，同時也是林柏宏首登場之作，時隔15年後，兩人在台北電影節再度合作拍攝影展廣告，展現長期淬鍊的默契與榮光。林柏宏回憶當年拍攝情景，坦言當時自己心情很緊張，《帶我去遠方》是使用底片拍攝的方式，他拍攝過程中不斷NG，還被導演警告：「下一次不可以再NG了，不然我們又要多花十幾萬！」不過向來正向的林柏宏笑說：「我大概兩、三天就免疫了。」
林柏宏當年參加歌唱選秀節目《星光大道》出道，節目的高人氣紅遍大街小巷，卻也招來大量酸民留言批評選手，林柏宏坦言自己也是「受害者」，許多網友會邊看節目邊罵他，因此讓他的家人和朋友都很生氣，但他本人卻是格外理性的說：「其實他們說的也有道理啊！」來安撫親友們的情緒。曾經因為不會打籃球，卻要詮釋「籃球高手」的角色受挫，如今回想起來，林柏宏笑說：「現在回頭想想，有這麼嚴重嗎？」新電影《96分鐘》正在拍攝中，他也期待早日上映與大家相見。
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