啦啦隊女神笑笑曝胡瓜夫妻私下互動！發「他」好人卡：當朋友就好

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲笑笑被綜藝大哥胡瓜特別照顧，身邊有不少追求者，現場拿桃花劍「斬桃花」。（圖／記者陳明中攝）
雪寶則是在4月30日迎來生日，當天收到粉絲送1千4百萬浪花（約100萬新台幣）祝福她生日快樂，讓她又驚又喜，她也分享過去曾遇到騷擾的經驗，透露當時她家裡附近自拍發限時動態，沒想到卻暴露自己的所在位置，被瘋狂粉絲盯上，對方直接到她家埋伏，還傳了上百封訊息、瘋狂打視訊，從那天開始她也會特別注意自己的安危，更呼籲粉絲們：「把熱情用在球場」。
而牛奶則是碰到粉絲會不斷私訊她，分享自己的生活，就算她都沒有回覆，還是持續了兩年，但對方也因為被忽略不開心，竟然開始騷擾她身邊的親朋好友，私訊那些朋友：「牛奶不理我，我很討厭她」，甚至跟蹤牛奶的家人去上班，才讓她忍無可忍去報案，沒想到對方轉而騷擾警察，是警察跟該名粉絲解釋跟騷法後，事件才終於落幕。
身高156公分的筱緹體重卻只有42公斤，整個人十分纖瘦，她卻還想再瘦下去，目標是39公斤，更開玩笑表示，自己追求病態的美感，「大S有說過瘦到快死才好看」，她強調自己沒有刻意不吃飯減肥，而且她現在在努力重訓，追求精實的身材，每週會去上兩天教練課，她可以臥推到60公斤，更笑稱林襄ˋ那麼瘦很好，兩隻手根筷子一樣，吃飯還不用筷子。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道