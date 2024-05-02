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啦啦隊女神笑笑曝胡瓜夫妻私下互動！發「他」好人卡：當朋友就好

▲啦啦隊女神笑笑直接發海產好人卡，更表示有私下和胡瓜夫妻吃飯過，兩人的感情很好。（圖／記者陳明中攝）
▲啦啦隊女神笑笑直接發海產好人卡，更表示有私下和胡瓜夫妻吃飯過，兩人的感情很好。（圖／記者陳明中攝）

記者吳昕蓓／綜合報導

台啤雲豹職業籃球隊啦啦隊「電豹女」今（2）日為了歡慶球隊以第二名成績進入季後賽，隊長小楓以及成員筱緹、草莓、笑笑、 語萱、雪寶等人現身，特別練了一段展現氣勢的舞蹈，女孩們現場性感熱舞，桃花爆棚的笑笑也現場拿桃花劍「斬桃花」，更直接發海產好人卡，她也爆料，有私下和胡瓜夫妻吃飯過，兩人的感情很好。

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▲（圖／記者陳明中攝）
▲「電豹女」現場性感熱舞，讓氣氛沸騰到最高點。（圖／記者陳明中攝）
笑笑先前爆出被綜藝大哥胡瓜特別照顧，藝人海產更是直接在節目上對她告白，她也透露海產確實有透過經紀人約她吃飯，但她覺得海產比較適合當朋友，當場發對方好人卡，透露自己的理想型其實是劉以豪，喜歡有酒窩、笑起來可愛的男生，被問及胡瓜先前和老婆丁柔安離婚的新聞，她也表示，有私下和胡瓜夫妻吃飯過，兩人的感情很好，胡瓜本來就是很照顧後輩的大哥，對待她、熊霓和宋羽葤都是像對待女兒一樣，她和熊霓也沒有聯絡。

▲（圖／記者陳明中攝） ▲笑笑被綜藝大哥胡瓜特別照顧，身邊有不少追求者，現場拿桃花劍「斬桃花」。（圖／記者陳明中攝）

雪寶則是在4月30日迎來生日，當天收到粉絲送1千4百萬浪花（約100萬新台幣）祝福她生日快樂，讓她又驚又喜，她也分享過去曾遇到騷擾的經驗，透露當時她家裡附近自拍發限時動態，沒想到卻暴露自己的所在位置，被瘋狂粉絲盯上，對方直接到她家埋伏，還傳了上百封訊息、瘋狂打視訊，從那天開始她也會特別注意自己的安危，更呼籲粉絲們：「把熱情用在球場」。

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▲雪寶4月30日迎來生日，當天收到粉絲送1千4百萬浪花（約100萬新台幣）祝福她生日快樂。（圖／記者陳明中攝）
而牛奶則是碰到粉絲會不斷私訊她，分享自己的生活，就算她都沒有回覆，還是持續了兩年，但對方也因為被忽略不開心，竟然開始騷擾她身邊的親朋好友，私訊那些朋友：「牛奶不理我，我很討厭她」，甚至跟蹤牛奶的家人去上班，才讓她忍無可忍去報案，沒想到對方轉而騷擾警察，是警察跟該名粉絲解釋跟騷法後，事件才終於落幕。

▲（圖／記者陳明中攝）
▲身高156公分的筱緹體重卻只有42公斤，追求病態的骨感身材。（圖／記者陳明中攝）
身高156公分的筱緹體重卻只有42公斤，整個人十分纖瘦，她卻還想再瘦下去，目標是39公斤，更開玩笑表示，自己追求病態的美感，「大S有說過瘦到快死才好看」，她強調自己沒有刻意不吃飯減肥，而且她現在在努力重訓，追求精實的身材，每週會去上兩天教練課，她可以臥推到60公斤，更笑稱林襄ˋ那麼瘦很好，兩隻手根筷子一樣，吃飯還不用筷子。

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