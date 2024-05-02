蕭亞軒是回不去的友情？楊謹華喊不要對號入座：朋友就是上車下車
楊謹華日前參加大齡女團陸綜《乘風2024》（原名《乘風破浪的姐姐》第五季），談心時提到一段「回不去的友情」，透露與對方曾經很交好，不過後來發生一些事情，導致閨密情變調，即使她想挽回也來不及，一番話被猜是在說蕭亞軒（Elva）。今（2）日楊謹華出席牙套代言活動，被問及此事，尷尬地說不希望有人對號入座，「朋友就像坐車一樣，上上下下！」
記者楊穎軒／綜合報導
蕭亞軒和楊謹華曾經是演藝圈眾所皆知的超級好友，後來漸行漸遠，楊謹華節目上沒有指名道姓，坦言失去那位朋友心裡會有遺憾，「但生活圈不一樣就不勉強，我非常希望她可以過得很好。」楊謹華今天受訪表示：「大家想太多，不要對號入座，過去就過去了！當時只是分享人生發生的其中一件事。」認為外界過度解讀。
至於是否和蕭亞軒很久沒聯絡，楊謹華眨了眨眼，只說「沒算時間」，接著拿起電動牙刷轉移話題，「我朋友很多，我也40幾（歲）了，就像坐車一樣，朋友就是上車下車，我就是要坐車到別的地方去。」她說的確有想挽回那段友情，強調節目上說的是真的，沒有腳本，當時比較放鬆才會有感而發。
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