綜所稅去年報扶養今年卻沒資料？財政部：要連續2年被列報才成立
5月報稅季正式起跑，部分納稅義務人遇到明明去年報稅已經報過扶養，但今年系統卻查無資料的情況。財政部表示，考量實務上常有祖父母、父母、兄弟姊妹被家人共同扶養而協議其中一人報扶養的情況，直系尊親屬及兄弟姊妹必須連續2年被納稅義務人或配偶列報扶養，第3年才可以在系統查到資料，不用自行新增。
記者魏妤庭／台北報導
財政部表示，網路報稅新增扶養，需要先確定能否報扶養，包含年滿60歲、或未滿60歲無謀生能力的直系尊親屬如祖父母、父母；未滿18歲或年滿18歲在校就學、身心障礙或無謀生能力的子女，未滿18歲或年滿18歲在校就學或身心障礙、無謀生能力的同胞兄弟姊妹；未滿18歲或年滿18歲在校就學或有身心障礙、無謀生能力，同居一家永久共同生活且具有家長家屬關係，互負扶養義務且確有扶養事實的其他親屬或家屬，如叔、伯、舅、姪、甥、孫等。
確定符合扶養規定後，財政部指出，可使用手機、電腦報稅，都能新增受扶養親屬，填妥基本資料後，須執行親屬的身分驗證，才能下載親屬的所得及扣除額資料。如果確定受扶養親屬無任何所得，可僅填寫基本資料，免稅額就會自動計入，但特別扣除額如身心障礙、長期照顧等，如有符合者就須自行新增並檢附證明文件。
不過，去年報過扶養，今年系統卻仍無資料，財政部則解釋，考量實務上常有祖父母、父母、兄弟姊妹被家人共同扶養，而協議其中一人報扶養的情況，直系尊親屬及兄弟姊妹必須連續2年被納稅義務人或其配偶列報扶養，今年（也就是第3年）才能在系統查到資料，不用再自行新增。