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「熊貓超市」消失了！用戶買到出清價　foodpanda認：將終止服務

▲外送平台「foodpanda」虛擬超市「熊貓超市」，今（2）日傳出全台據點即日起將陸續停止營運。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲外送平台「foodpanda」虛擬超市「熊貓超市」，今（2）日傳出全台據點即日起將陸續停止營運。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者潘毅／綜合報導

外送平台「foodpanda」虛擬超市「熊貓超市」，今（2）日傳出全台據點即日起將陸續停止營運，並對員工發出資遣通知。針對相關消息，foodpanda證實：「熊貓超市已完成階段性任務， 將於5月底前終止服務 。」

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熊貓超市點不到了！用戶驚喜買到出清品

近期在外送員臉書社團中，不斷有傳出foodpanda所經營的雲端超市「熊貓超市」，全台據點將陸續停止營運，據悉有部分超市將商品進行清倉，民眾驚喜買到出清價的日用品。

▲今（2）日實際打開foodpanda的APP後，第一時間有顯示熊貓超市欄位，但點入後卻顯示「你所在的區域即將開放」。（圖／NOWnews資料照）
▲今（2）日實際打開foodpanda的APP後，第一時間有顯示熊貓超市欄位，但點入後卻顯示「你所在的區域即將開放」。（圖／NOWnews資料照）
《NOWnews》記者今（2）日實際打開foodpanda APP後，第一時間有顯示「熊貓超市」欄位，但點入後卻顯示「你所在的區域即將開放」，跳出視窗回到首頁後，發現熊貓超市欄位已經直接消失。不過「生鮮雜貨」部分，其他合作賣場仍舊能進行購物，用戶依然能透過APP購入日用品、生鮮食材。

▲記者手機中foodpanda首頁上，熊貓超市的欄位已經消失。（圖／NOWnews資料照）
▲記者手機中foodpanda首頁上，熊貓超市的欄位已經消失。（圖／NOWnews資料照）
「熊貓超市」完成階段性任務！foodpanda未來目標曝光

熊貓超市成立於2019年10月，是台灣首家以外送為主要通路的雲端超市，主要目的為推動零售通路投入外送服務以擴展市場規模、促進消費者線上訂購生鮮雜貨的習慣。

針對熊貓超市停運的相關消息，foodpanda也證實，「隨著生鮮雜貨外送市場的發展趨於成熟， 熊貓超市已完成階段性任務， 將於5月底前終止服務 。衷心感謝所有陪伴熊貓超市一路成長的支持者及合作夥伴。」

▲ foodpanda 今（12）順勢公布成人用品的購買趨勢報告，根據平台統計，成人用品的年成長將近2倍，女性商品後勢看漲，在特殊節日訂單量甚至有4倍的成長，平台觀察相關商品最近的外送距離為16公尺，僅僅約20步的距離就能買到，顯示有即時需求時，連一步路都不想出門壞興致。（圖／官方提供）
▲foodpanda也強調未來將繼續專注於發展美食外送、深化與各生鮮雜貨通路外送合作、強化pandago即時快遞服務以及擴大廣告商務範疇等業務。（圖／官方提供）
foodpanda強調，未來將繼續專注於發展美食外送、深化與各生鮮雜貨通路外送合作、強化pandago即時快遞服務以及擴大廣告商務範疇等業務，持續為消費者、合作夥伴提供更便利的服務。

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