代理老師51勞動節應放假？教育部長潘文忠透露：明年有望全國放假
立法院教育及文化委員會今（2）日邀請教育部針對「偏遠地區學校教育發展條例」的實施進行專題報告，有立委問及51勞動節代理教師應該要得到補假或加班費一事，對此，教育部長潘文忠回應表示，行政院目前朝51勞動節全國放假，徵詢各部會態度，未來將不會有代理老師放假與否的問題。
記者魏妤庭／台北報導
由於偏遠地區學校教育發展條例107年實施後，只要是教育部核定的「偏遠學校」都可以得到較多補助，但國民黨立委葉元之指出，教育部對偏遠學校的名額有總量管制，導致有些學校明明很偏遠卻無法被認定為偏遠學校，使學生權益受損，認為應解除總量管制，改為實質認定。同時，偏遠學校有許多代理老師，在51勞動節應該得到補假或加班費。
對此，潘文忠回應，偏遠學校評估指標應要再客觀，若有學校在現行總額之外，但經評估後又符合偏遠學校的標準，會請國教署用增加的方式列入。也就是說，申請後符合資格，會打破上限，可以增列方式加入偏遠學校，得到應有的保障。
針對代理老師51勞動節應得到補假或加班費，潘文忠透露，目前行政院已經針對51勞動節全國放假徵詢各部會態度，教育部也表達老師可放假態度。不過，雖然行政院已傾向勞動節全國放假，但今年時程來不及，明年51勞動節就會全國放假，屆時不會有代理老師放假與否的問題。