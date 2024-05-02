數兆預算委員會討論10分鐘打包！民進黨團轟藍白沒收民主
立法院長韓國瑜原預計今（2）日下午4時針對「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」進行協商，卻在下午1時許臨時宣布取消，另擇期再行邀集協商，傳是民進黨團不願出席，對此黨團召開記者會強調，上兆元法案、預算案難在短時間說清楚，應另找時間討論，未料卻被背刺扣上阻礙花蓮發展的帽子，說明花東快、國6東延、環島高鐵案，分別在委員會只討論3分鐘、1分50秒與6分鐘，若在委員會討論都被閹割、沒收，那表決前最後一關就是朝野協商，勢必要充分討論，而非快轉程序。
記者陳威叡／台北報導
針對協商臨時喊卡，黨團總召柯建銘表示，認為條文內容應該好好討論，一個鐘頭很難說清楚，提議下禮拜找較長的時段來討論再來表決。
柯建銘說，未料傅崐萁認為協商半小時就好，後來在善意溝通下傅崐萁也答應稱「跟院長講好就好」，上午竟召開記者會扣上阻礙花蓮發展的帽子，批評民進黨在拖延時間，這番話已經是顛倒是非。
柯建銘說，台灣民主可貴在於國會，更是華人世界榜樣，雖然朝野對立，但至少委員會能討論事情，民眾黨立委黃國昌前幾天說委員會專業化、委員會中心主義，卻與傅崐萁兩人狼狽為奸，法案逕付二讀沒收，從來不被審查，民進黨要開會就被散會，全部碾壓不給討論，認為台灣民主已死，國會香港化，更是賣台大計畫，這是台灣民主輓歌與悲哀。
吳思瑤則說，今天原訂協商傅崐萁所提3大錢坑法案，黨團早已強調這是立法權凌駕行政權違憲、違反交通建設評估程序與違反財政紀律及財務評估規定，提及花東快、國6東延、環島高鐵案在委員會審查時，僅討論3分鐘、1分50秒與6分鐘，若在委員會討論都被閹割、沒收，那表決前最後一關就是朝野協商，勢必要充分討論，而非快轉程序。