吳釗燮跳針狂嗆徐巧芯 郭正亮提「綠猛將」獻策國民黨這樣對付
立法院外交與國防委員會今（2）日邀請外交部長吳釗燮備詢，他在被國民黨立委徐巧芯質詢時稱最擔心的是「有立委幫中國踢中華民國一腳」，徐巧芯則要求吳把名字講出來，但吳釗燮卻跳針狂嗆「請委員趕快去告我藐視國會。」對此，前立委郭正亮表示，國民黨想對付吳釗燮、NCC主委陳耀祥這樣的人，要「立威、夠流氓」，才能制得了他們；他也提起民進黨立委邱議瑩踢破法務部長辦公室大門的往事，指出「立威」就是民進黨籍立委可以讓國民黨政府的部長如此害怕的原因。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯今在立院外交與國防委員會質詢吳釗燮，指出網路調查顯示，吳釗燮是國安國防人事中，負面聲量最高的。吳釗燮回應，他不知道自己負面聲量很高是什麼原因，並稱自己最擔心的一件事情是，「當中國在欺負我們的時候，我們的立法委員是補進來踢一腳。」徐巧芯追問吳釗燮人名，並表示這是很嚴厲的指控，沒想到吳釗燮不僅不回應，還跳針狂嗆「請委員趕快去告我藐視國會。」
郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨應該好好想想怎麼去對付這樣的人，若不立威，恐會被對方看不起。他也提及過去邱議瑩踢破法務部長辦公室大門一事，認為這就是種立威，也是民進黨籍立委可以讓國民黨政府的部長如此害怕的原因，「因為他們夠不要臉」，且這樣的行為還可能會被綠營內部稱讚戰力高。郭正亮認為，若國民黨的作風是太君子，就不會是個出色的在野黨，應該要開培訓營，訓練委員們如何跟「流氓」吵架。