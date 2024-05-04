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運動維納斯／健身房小仙女子涵Hanni　上山下海維持好身材

▲運動維納斯子涵現在是健身教練，靠著運動維持好身材。（特約攝影 /郭運復攝）
▲運動維納斯子涵現在是健身教練，靠著運動維持好身材。（特約攝影 /郭運復攝）

特約記者郭運復/綜合報導

越來越多人了解運動對於健康的重要性，但常因工作忙碌不容易有充裕的時間參與很多運動，因此加入健身重訓的人日益增多，已經形成一股風氣。子涵現在是一位健身教練，她畢業於台北護理健康大學運動保健學系，有著專業知識作為背景，她希望能幫助大家打造健美體態與健康的身心。

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子涵表示想要擁有健康的身體，提升肌力非常重要，而肌力訓練除了能幫助維持理想體態，更是調節生活壓力的好方法，同時也能提高代謝、減緩慢性病，同時讓關節更健康，身體健康，生活才會跟著好。

▲透過持續重訓，子涵擁有漂亮的肌肉線條。（特約攝影 /郭運復攝）
▲透過持續重訓，子涵擁有漂亮的肌肉線條。（特約攝影 /郭運復攝）
從大學時期開始接觸運動保健後，整個人完全改變了，她說：「我的體質易胖，以前曾經肉肉的，對自己缺少自信，自從開始學習運動保健專業知識，了解了飲食與運動對身心的重要，於是我開始健身，積極投入肌力訓練與改進飲食習慣，補充足夠營養，現在不論是體態或是精神都能隨時維持最佳狀態。」

▲子涵非常重視健康飲食與蛋白質補充。（特約攝影 /郭運復攝）
▲子涵非常重視健康飲食與蛋白質補充。（特約攝影 /郭運復攝）
另外她表示在追求健康的過程中，運動和飲食的搭配是很重要的，因為在台灣的食物真的都太好吃了，稍不留意很容易造成營養不均衡，她雖然沒有特別忌口，但一定會隨是注意蛋白質的攝取，像是高蛋白、雞胸肉、雞蛋、豆腐，偶而吃一點甜點也不需有罪惡感，只要盡量選擇醣類沒那麼高的食物，像是零卡果凍、高蛋白零食，或是自己最喜歡的能量棒，都能暫時滿足口腹之慾，不必擔心增加過多熱量。

▲子涵擁有運動保健專業知識，給予學員適當的指導。（特約攝影 /郭運復攝）
▲子涵擁有運動保健專業知識，給予學員適當的指導。（特約攝影 /郭運復攝）
因為自己的改變，體會到健康身心帶來的快樂，於是她開始投入健身教學，希望可以幫助大家都擁有美好生活，因為她有醫護學院裡的運動保健背景，所以在教學上除了運動指導，也會強調運動傷害防護、慢性病預防及老年照護等協助，她說：「我將運動保健的觀念落實在日常生活中，看著學生更健康、體力好甚至有自信，我覺得非常有成就感。」

▲子涵喜歡爬山，假日時經常步行郊山，在短時間內獲得最大的心靈放鬆。（特約攝影 /郭運復攝）
▲子涵喜歡爬山，假日時經常步行郊山，在短時間內獲得最大的心靈放鬆。（特約攝影 /郭運復攝）
除了室內健身外，子涵平時也非常喜歡戶外活動、上山下海無所不到，休假的時候喜歡跟朋友一起爬山，若時間充足就挑選一個難度較高的行程，要是時間有限就會找個郊山，在陽光下擁抱大自然，讓自己流流汗，可以讓心靜下來，呼吸變的更深，慢下腳步跳脫城市中的緊張忙碌，一趟下來可能只要花2到3小時，她覺得整個人煥然一新。

▲生活在都市，子涵覺得即使運動裝扮也可以很時尚。（特約攝影 /郭運復攝）
▲生活在都市，子涵覺得即使運動裝扮也可以很時尚。（特約攝影 /郭運復攝）
子涵希望大家和她一起享受運動的美好，也歡迎運動愛好者前往她經營的IG平台，交流並分享運動的快樂。

▲運動維納斯子涵小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）
▲運動維納斯子涵小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）

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